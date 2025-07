El logro se hizo para un país y atrás de bandera argentina acompañamos todos

Por Rodolfo Francisco

Como exintegrante de la Selección argentina de Taeckwondo, se del esfuerzo que hacen los chicos para entrenar y se lo que dejan de lado para defender la bandera de nuestro país. Se que se dejan de lado muchas cosas que otros chicos hacen como la de juntarse con amigos, o cumpleaños o aniversario para trabajar o viajar para defender la bandera. Como taeckwondista sostengo que hay que realizar y tener un reconocimiento muy grande por los jóvenes que nos han representado.

Cuando me tocó entrenar en otra etapa de mi vida, uno dejaba horas de estudio, de la facultad o de la escuela secundaria para entrenar. Esto que ha pasado es un orgullo muy grande.

Cuando en su momento se hizo el Mundial juvenil IPF en Rusia me tocó entrenar con la Selección, aunque en ese momento no me dieron el pase para participar. Pero desde que me tocaba entrenar en la previa al Mundial juvenil como en la previa a un Mundial de adultos, me tocaba dejar muchas cosas de lado para ponerme a punto estar bien para representar al país.

Seguramente cuando les levantaron el brazo definiendo la victoria, más allá de la medalla pasa una película muy larga por la cabeza de uno y está todo un país entero mirando.

Como presidente de la organización de Taeckwondo nacional con sede acá en La Plata, me consta de la cantidad de deportistas que tiene la ciudad y esto que pasó le hace muy bien a la Argentina. Todos los Taeckwondistas nos sentimos representados, más allá de que escuela o instructor sea el que esté detrás. Le hace muy bien a esta disciplina.

Desde mi mirada creo que todas las personas deberían hacer o practicar un arte marcial, y por supuesto, si es el Tackwondo mucho mejor.

(*) Taeckwondista platense, actualmente es el presidente de la organización de Taeckwondo nacional en La Plata y ex integrante de la Selección nacional de este deporte.

Formó parte de la Selección nacional juvenil que se preparó para el mundial juvenil y formó parte de los panamericanos entre el ’96 y ‘97