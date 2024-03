F1: Checo Pérez habló de su presente y futuro en Red Bull

La Fórmula 1 disputará su tercera fecha de la temporada 2024 el próximo fin de semana, cuando se ponga en marcha el GP de Australia, en el Circuito de Albert Park. Luego del demoledor comienzo de Max Verstappen que tuvo esta temporada, quedando por delante de Sergio Pérez, ambos pilotos de Red Bull Racing, el mexicano se refirió a su nivel en la presente temporada y también hizo hincapié sobre su futuro.

Al ser consultado, “Checo” afirmó: “Solo eres tan bueno como tu última carrera. Cuando me he sentido cómodo con el auto y el equipo, estuve muy cerca de Max”. Y añadió: “Creo que Max está en la etapa de su carrera en la que tiene un auto con el que se siente 100% cómodo”. Además y sobre su porvenir en la escudería, dijo: “Con Red Bull creo que será una conversación muy rápida. Nos llevará cinco minutos decir lo que queremos hacer para 2025, porque nos conocemos ya de hace varios años. No tengo prisa”.