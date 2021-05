Federico Delbonis ganó y Diego Schwartzman se despidió en Madrid

Una de cal y otra de arena para los tenistas argentinos que disputan el ATP 1000 Open de Madrid. En primer lugar, el festejo fue para Federico Delbonis, puesto número 77 del ranking, que arremetió ante el español Albert Ramos Viñolas, número 37. El oriundo de Azul venció al tenista local por



7-6 (5) y 6-3 en una hora y 39 minutos de juego logrando estirar así su racha ganadora con la que sorprendió en el debut.



Delbonis, de 30 años, sacó en la primera ronda al también español Pablo Carreño Busta (12°) por 3-6, 6-4 y 6-3. En la próxima instancia, el argentino enfrentará al italiano Mateo Berrettini, recientemente ingresado al Top 10, campeón del ATP de Belgrado este año y que superó en la segunda ronda a su compatriota Fabio Fognini (28°) por 6-3 y 6-4. Delbonis y Berrettini nunca se midieron en el circuito oficial.



En segundo lugar, quien no tuvo el debut más esperado fue el argentino mejor rankeado de Sudamérica, Diego Schwartzman. El Peque no atraviesa su mejor nivel y pese a ser el número 9 del ranking mundial, no puede hacer valer su posición en la cancha.



En el debut del Masters de Madrid, cayó en segunda ronda por 2-6, 6-4 y 6-1 ante el ruso Aslan Karatsev, número 27 del mundo, y se despidió de uno de los torneos más importantes de la gira de polvo de ladrillo que concluirá con Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada de tenis.



Si bien el ruso es la revelación de la temporada para el circuito de tenis, ya que viene de eliminar a Novak Djokovic, la raqueta argentina reconoció no estar pasando su mejor momento. “No estoy jugando mi mejor tenis, dejo jugar al otro, pero la realidad es que ante cada pelota floja me vuelve un winner. Tampoco estoy teniendo mucha suerte con los sorteos, salgo adelantado y me toca contra jugadores que son los mejores del año, eso me perjudica porque vienen con más ritmo”, analizó Schwartzman en diálogo con la prensa.



Además, el tenista argentino reflexionó: “Hoy no estoy en mi mejor nivel y así no puedo aspirar a una final de Roma o semifinales de Roland Garros. En Barcelona jugué bien, tenía que haber llegado a semifinales. No puedo encontrar el ritmo y para mí es muy importante. Eso se traslada al juego y en los momentos importantes no estoy tomando buenas decisiones”.