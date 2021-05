Verificada, lo nuevo de Sael

El argentino Sael, joven cantante, compositor y productor que incursionó en el mundo de la música a través de la práctica de varios instrumentos, después de poner a bailar a los fanáticos con Sin mente, un perreo cargado de sonidos clásicos, llega ahora con Verificada. Una canción con la que aborda el tema de la hipocresía y la falsedad dentro de las relaciones amorosas.



La historia es común, les pasa a muchos, sin embargo, Sael le da una identidad especial: la persona de la que te enamoraste ya no es la misma, es completamente diferente y la relación ya no fluye.



Como concluye Sael: “Estás verificando que la otra persona no es lo que estás buscando”. La canción en un comienzo fue escrita por el artista junto a Sisas. Pero, en esta oportunidad, el cantante de música urbana quiso incluir a sus fanáticos y junto a ellos, a través de las redes sociales, completó el fraseo de su nuevo hit. El tema fue producido en Colombia, por Casta, y el video fue rodado en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, bajo la dirección de Lucas Emiliani. Ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales para que todos se identifiquen con esta historia de amor y desamor.