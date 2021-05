Duki: “Me gusta cómo Justin Bieber lleva el R&B”

Desde el fin del mundo, la nueva producción musical del trapero número uno de la escena local, Duki, tuvo su presentación a la prensa, en la que charló relajado sobre todo aquello que se le consultaba. Diario Hoy estuvo presente y dialogó en exclusiva con él.



Su nuevo disco contiene 18 canciones en diferentes estilos y cuenta con participaciones de Khea, Bizarrap, Farina y Ca7riel, entre otros, y debutó hace unos días, en todas las plataformas digitales, con tres ingresos en el top Billboard Argentina Hot 100.

—¿Cómo fue armar este disco en el contexto de la pandemia?



—Creo que netamente hablando de todo lo que es el trabajo de producción, y la hora de crear canciones, estar en el estudio, la cuarentena no afectó en nada porque el trabajo lo hacemos en nuestras casas, en el momento que tuve que viajar a Miami para grabar la primera parte del disco por suerte pude hacerlo, gracias a Dios, la verdad que más que un impedimento fue una ayuda, porque veníamos de estar todos encerrados en casa, sin hacer mucho, enfocados netamente en nuestra música y nos encontró en un buen momento, no afectó de ninguna manera la cuarentena, fue un motor para que todos nos enfoquemos. Quizás en la tormenta de estar tocando en vivo, y haciendo cosas y estar viajando de acá para allá, yendo y viniendo, iba a hacer todo más difícil, que lo que fue, creo que ayudó un poquito la pandemia.



—¿Con quién soñás realizar un dueto o un feat?



—Justin Bieber, creo que lo vengo diciendo desde la primera nota que me hicieron. Si tengo que decir uno del mundo, es él. Me gusta cómo lleva el R&B y creo que ahí hay un punto de conexión lindo para hacerlo.

—¿Cuál es tu vínculo con tus seguidores?



—Es lindo que te escuchen en otros lugares, te hace sentir como en casa. Me pasó cuando estuve en Nueva York, una ciudad que se mueve hiper rápido, la gente está a mil, 30 millones de sueños, y en medio de eso te encontrás con alguien que te conoce y es hermoso.

—¿Cómo definís la pasión por lo que uno hace?



—Sean ustedes, disfruten la vida que es una sola, sin hacerle mal a nadie, lo más lindo que puede haber es tener una pasión, que la busquen. Todos tenemos una pasión y tenemos que ir a por ella, a veces podés vivir de ella, otras no, puede ser algo más complementario, pero creo que es lo que moviliza a las personas y lo que los hace sacar lo mejor de ellos, tener una pasión.