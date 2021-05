Publicaron las primeras imágenes de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones

Este miércoles, HBO reveló las primeras imágenes oficiales de House of the Dragon, la precuela de Game Of Thrones que ya se encuentra en producción y esperan estrenar en 2022.

Este spin-off, que estará basado en la novela "Fuego y Sangre", de George R.R. Martin -autor de la saga en la que se adaptó la original-, se situará unos 300 años antes de los hechos narrados en "Game of Thrones" y se adentrará en la historia de los Targaryen, una de las casas más importantes de este universo de fantasía épica.

El elenco, que fue confirmado a finales del mes pasado, está compuesto por Emma D'Arcy que interpretará a la princesa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith como el Príncipe Daemon Targaryen, Steve Toussaint que será Lord Corlys Velaryon y Olivia Cooke como Alicent Hightower.