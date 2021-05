Un platense hipnotizó a Ibai y le hizo creer que se llamaba Chimichurri

Ibai Llanos sigue dando que hablar en nuestro país y en esta ocasión innovó un poco en su canal de Twitch: el streamer español quiso probar de qué se trata la hipnosis e invitó al nacido en La Plata, Daniel Marmor.

El argentino, radicado en España, es un reconocido hipnotizador en tierras gallegas y en su perfil se presenta de esta forma: "tengo 53 años y nací en La Plata (Argentina). Soy hipnotista y mago. Me dedico a difundir la hipnosis en sus tres aspectos principales: terapias, espectáculos y cursos. 'Hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino'”.

Ibai, que suele realizar directos con Sergio Agüero, Paulo Dybala o Duki, o relatar un partido de fútbol oficial de la Liga española e incluso crear su propio servidor de GTA V, esta vez se dejó hipnotizar y causó furor como cada cosa que hace.

Una vez que los demás participantes probraron, todos estaban esperando el turno del máximo anfitrión. Ibai primero se desmoronó totalmente dormido sobre un sillón y luego fue desafiado a contestar preguntas con la lengua pegada al paladar, algo que se le hizo imposible.

Después, Marmor le ordenó que dejara en el olvido su nombre real y le propuso uno bien relacionado con Argentina: “Cuando abras tus ojos, tu nombre será Chimichurri y estarás contento y feliz con ese nombre”.

"Me encuentro raro, bro. Es como que los ojos me lloran, te lo juro”, señaló Ibai al salir del trance, aunque con dificultad. Luego, contó que recordaba cada cosa que le habían dicho, pero indudablemente no tenía conocimiento del término chimichurri.