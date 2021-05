Start me up, un rechazo devenido en éxito

Desde tiempos remotos, los Rolling Stones han consolidado su carrera alrededor de todo el globo terráqueo. Hoy recordamos la creación del tema Start me up, un hit que primeramente fue titulada Never stop, que fue compuesta para anexar al disco Black and blue, pero a último momento fue descartada.

Los integrantes del proyecto musical Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, y Ronnie Wood continuaron sin tener en cuenta esta creación, pero corría 1981, debían iniciar los compromisos inherentes a una gira mundial American Tour 1981/ European Tour 1982. A la vez tendrían que lanzar un disco que finalmente se tituló Tattoo you.

Al respecto, Keith supo revelar alguna vez: “Lo que ocurrió con este disco, es que en ese momento no es que habíamos dejado de escribir nuevas cosas. Fue tan solo una circunstancia de tiempo. Acordamos que saldríamos de gira pero queríamos hacerla a lo grande, presentando también un nuevo disco. Sin embargo no teníamos tiempo para hacer un álbum completo”. Asimismo el líder vocal de la emblemática banda aseguró que “estuvo todo el tiempo guardada” y que al recordarla, supieron que “tenían un gran regalo”.

Asimismo, recalcó en una entrevista realizada para un medio internacional: “La historia aquí es el milagro de que encontráramos el tema. Yo estaba convencido – y creo que Mick también – de que era, definitivamente, una canción reggae. Y la hicimos en 38 tomas… Y no funcionaba. Y en algún punto en medio de un descanso, solo para romper la tensión, Charlie y yo hicimos una versión rock & roll. Y justo después de eso, regresamos directamente al reggae. Y nos olvidamos totalmente de ese pequeño trallazo en medio, hasta unos cinco años después, cuando alguien supervisó todas esas tomas reggae.

Después de hacer unas 70 tomas de Start me up encontró esa versión rock. Estaba enterrada ahí. De repente, la tenía. Nadie recordaba esa toma. Pero la volvimos a escuchar. Hicimos algunas grabaciones sobre ella, y era como un regalo ¿sabés? Uno de los extraordinarios lujos de los Stones es que tenemos una enorme, una colosal cantidad de cosas guardadas. Quiero decir que lo que cualquiera escucha es solo la punta del iceberg… Pero hay que tener la paciencia y el tiempo para hacer la criba”.

Fieles al éxito de siempre, sus lanzamientos llegaban a los 40 principales y lo mismo ocurrió, desde 1966, con los lanzamientos Paint it black, Brown sugar, Emotional rescue y Start me up que integró el mentado álbum que tuvo canciones de rock and roll pero también baladas románticas.

Por último, el álbum Tatto you fue un éxito en la recepción del público y en las críticas especializadas vendiendo casi 9 millones de discos alrededor del mundo.