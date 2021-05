“May the 4th”... ¿Por qué se celebra hoy el día de Star Wars?

No resulta nada extraño que los aficionados de la saga cinematográfica de “La Guerra de las Galaxias” tengan su propia fecha en el calendario para celebrar el universo creado por George Lucas. Pero, ¿por qué el 4 de mayo?

Todo se remonta a 1979, cuando los miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaron a la nueva primera ministra, Margaret Thatcher, a través de una nota en el diario London Evening News. El mensaje decía “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations”.

“May the 4th” se traduce a 4 de mayo, pero el juego de palabras lo hace sonar a la emblemática frase de Star Wars: “may the force be with you” (Que la fuerza te acompañe).

A partir de ese momento, el cuarto día de mayo ha quedado fijado como el día internacional de La Guerra de las Galaxias y es celebrado en todo el mundo de distintas maneras: convenciones, fiestas de disfraces, concursos, maratones de películas, e incluso carreras.

Si bien es posible que por segundo año consecutivo la pandemia de coronavirus cambie algunos de esos planes, Google lo tiene cubierto. Al buscar “May the 4th” en el buscador, aparece en pantalla una sorpresa para celebrar el día.