El papá de Britney asegura que sufre demencia

Desde su internación por estrés y posterior rehabilitación de drogas, Britney Spears perdió la custodia de sus hijos como también su libertad por no poderse valer por sí misma. De esta manera, su papá Jamie se hizo cargo de su curatela y de la administración de la fortuna.



En el presente, tras ser dada de alta, la rubia inició acciones legales para recuperar su autonomía y que su papá pierda el poder sobre ella, aunque aún no ha obtenido buenos resultados. En este contexto, en breve saldrá un documental inglés que narra gran parte de esta disputa titulado The battle For Britney: fans, cash and a conservationship.



El resultado del registro audiovisual es autoría del periodista Mobeen Azhar, donde muestra un documento que será clave a la hora del dictamen que deberá librar el juzgado de Los Ángeles. En el expediente, figura un diagnóstico impensado hasta el momento: Jamie alega que su primogénita padece demencia senil y está siendo tratada al respecto.



En relación a su autonomía cotidiana, la joven se maneja sin controles pero no sucede lo mismo alrededor de sus finanzas que se administran gracias a un estudio contable bajo la supervisión del señor Spears.



Por último, se sabe que en las próximas semanas, habrá una audiencia donde la paciente se presentará por segunda vez para dar su parecer de los hechos e insistirá con retomar la independencia absoluta y ser responsable de sus acciones.



Por último, al igual que lo realizado por el Príncipe Harry y Meghan Markle, la cantante pop quiere ir al living de la famosa entrevistadora Oprah Windfrey para dar su versión de los hechos.

Este show es el más elegido por las figuras de primera línea para brindar sus confesiones, hablar sobre la temática que está sobre la tormenta mediática, dar las primicias, las versiones de los hechos y apagar los escándalos que los tienen inquietos. Sin embargo aún, la conductora del momento no cerró ninguna entrega de su show para este momento tan deseado por Britney pero también por su padre que quiere ir para limpiar su buen nombre.