Confirmaron los motivos de la separación entre Laurita Fernández y Nico Cabré

Laurita Fernández confirmó su separación de Nicolás Cabré en su cuenta de Instagram y pese a las especulaciones que surgieron en las últimas horas, trascendieron cuáles fueron las razones de la ruptura. Ambos estuvieron en pareja tres años y hasta estaban remodelando una casa para irse a vivir juntos.

"Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho y fueron 3 años hermosos", destacó la bailarina en su historia de Instagram. Más allá de no contar detalles, fue su amigo y periodista, Ángel de Brito, quien contó las causas de la separación: "Me dijo que si hubiésemos estado en el Cantando, me hubiera dado cuenta porque ella estuvo muy triste. Ella dice que tuvieron energías diferentes". Además contó que Fernández se quedará con la casa que habían comprado con Cabré: "Esa decisión la tomaron antes de la separación".