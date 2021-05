Pachu Peña: “El cine es otra cosa”

Sin dudas uno de los personajes más populares de la cultura popular, Pachu Peña continúa manteniéndose en vigencia gracias a sus participaciones en televisión, teatro y cine, que nunca pararon, ni siquiera en pandemia. Convocado por José Cicala para coprotagonizar John Lennons, una hilarante historia con el líder de The Beatles en el centro, diario Hoy dialogó en el set de la película con el actor para saber más detalles.

José María Peña, conocido por todos como Pachu Peña, es un humorista, oriundo de Rosario, donde comenzó su carrera en Propuesta Joven, mítico ciclo santafesino que le aseguró el camino que debería tomar. Tras ese programa, Marcelo Tinelli lo convocó para Videomatch, donde durante más de una década logró fortalecer su faceta cómica con sketchs como El confundido o Grandes poemas de pequeños autores. Luego despegando del ciclo avanzaría con programas como La peluquería de Don Mateo, No hay dos sin tres, y más acá en el tiempo, Peligro Sin Codificar.

En la actualidad es parte del staff de Polémica en el bar y hasta hace muy poco tiempo estuvo en el reality Corte y Confección, eliminado dos veces del mismo. Y si bien realizó recientemente declaraciones dolorosas sobre su pasado, donde un cura quiso abusar de él cuando era adolescente, sigue apostando al futuro, preparándose para ingresar en semanas a Showmatch: la academia.

— ¿Cómo es volver al cine después de tanto tiempo y con esta propuesta tan diferente?

— La verdad es que estoy muy contento con la convocatoria de José Cicala, un gran realizador, fotógrafo y una mente brillante para volcarla en este tipo de película. Estoy fascinado con el elenco, que es muy amplio y con grandes actores como Luis Machín, Luciano Cáceres, Gastón Pauls, Malena Guinzburg, Eduardo Calvo.

— ¿Con Eduardo ya habías trabajado, verdad?

— En Videomatch, sí, es un gran actor, un gran comediante, pero sobre todo un gran actor y una gran persona.

— ¿Qué podés adelantar de Patán?

— Es el asistente de Vanucci, que interpreta Luciano Cáceres, que es una gran estrella, un gran conductor, y Patán juega a dos puntas, es un poco traicionero, como ocurre muchas veces en la vida misma, es un gran personaje y lo acompaño a Luciano.

— ¿Cómo es sumergirse en el universo de la película y los años ochenta?

— Es bárbaro, el vestuario es increíble, la gente de maquillaje también, los peinados.

—Alucinante ese bigote que tenes…

—Están en todos los detalles, detrás de todo, es una gran producción.

— En pandemia estuviste en la televisión, hiciste presentaciones por streaming, pero ¿qué se siente volver a un set cinematográfico? ¿Cómo vivís los tiempos del cine?

— El cine es otra cosa, distinta, si bien estoy trabajando en la televisión, acá hay muchas medidas de control y estrictos protocolos, nos testeamos todas las semanas que retomamos grabaciones, sanitizarse, tomar la temperatura, que podamos hacer una película en estas circunstancias lo valoro mucho porque además da trabajo a mucha gente en un momento muy difícil y es muy positivo. El cine es esperar y aguantar y cuando te toca tu momento tenes que dejar todo, sacar lo mejor de vos y lucirte.

— Cuando hiciste cine, generalmente eran comedias con compañeros que ya venías trabajando. ¿Qué sensación tenes al acá conectarte con otros actores?

— Venía haciendo comedias como Bañeros, con Pablo, Fredy, Mariano Iudica y otros compañeros, pero acá es otra historia, trabajas con intérpretes que te ayudan, los tengo muy bien catalogados.

— ¿Eras más de The Beatles o de The Rolling Stones?

— Yo me crié escuchando más a Led Zeppelin, soy fanático de Paul McCartney, de The Beatles y The Rolling Stones, me crié escuchando mucha música de los setenta, tengo dos hermanos mayores y me curtí con esa música, que para mí es la mejor época.

— ¿Cuáles son los recuerdos de la época de la película que te vuelven al sumergirte en la producción?

— La vestimenta, la música, la televisión, mi juventud, otras salidas donde no había violencia tan fuerte como la que se vive hoy en día, salías de otra manera y sabías que volvía a tu casa.

— ¿Te tocó alguna vez una chantada como la que hace el protagonista? Cuentan que Alejandro Romay vendió entradas para un show de The Beatles, y en realidad trajo a unos imitadores…

— Me acuerdo de Palito Ortega cuando trajo a Frank Sinatra, pero lo trajo de verdad, que era algo impensado para ese momento. A veces en este rubro te toca trabajar en eventos que te venden algo y llegas y te encontras con otra cosa, o te dejan de garpe con los pagos, pero cosas mínimas.