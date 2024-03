Fórmula 1: Mercedes se prepara para dar el golpe tras la salida de Hamilton

Los movimientos de los próximos mercados de pases para las grandes franquicias de la Máxima suenan cada vez más fuerte. Con la confirmación de la partida de Lewis Hamilton de Mercedes al término de esta temporada, el equipo se encuentra ante la difícil tarea de seleccionar un sustituto para uno de los puestos más prestigiosos en la Fórmula 1. En medio de las especulaciones surgidas desde el anuncio de la salida del piloto británico, fue Toto Wolff, líder del equipo, quien rompió el silencio y ofreció detalles sobre el proceso de selección y los posibles candidatos en una entrevista con FOX Sports Australia.

Entre los nombres mencionados por el CEO de la escudería plateada, destaca el de Max Verstappen, actualmente uno de los pilotos más destacados a nivel global. “Claro que sí, basta con observar su desempeño”, señaló el dirigente del equipo alemán ante los rumores de interés en el piloto. “Pero es una de esas conexiones que debe darse en el momento adecuado, así que no podemos predecir cuándo será. Sin embargo, no quiero descartar a otros candidatos”, enfatizó, dejando abiertas las posibilidades de futuras contrataciones.

Mercedes también está mirando hacia España, donde dos pilotos destacan por su rendimiento en la pista. “Hay algunas opciones realmente atractivas para nosotros, desde un joven con un talento excepcional hasta un veterano muy experimentado”. En este contexto, Wolff confirmó el interés en Fernando Alonso y Carlos Sainz, resaltando sus habilidades y el dilema que supone elegir entre ambos. “Por supuesto que estamos considerando a Alonso, que es una opción muy emocionante, y a Sainz, que es un piloto excelente. Tenemos que tomar una decisión y no es sencillo”, afirmó.

Además de estos tres destacados nombres, Wolff reveló otro candidato joven con potencial: Kimi Antonelli. “Como he dicho, dependerá mucho de Max. Aunque también tenemos un chico prometedor que no quiero presionarlo demasiado, pero parece que tiene potencial para ser uno de los mejores”, compartió. Con esto, Mercedes destaca su interés en fomentar talento emergente para introducirlos en la Máxima. Sin embargo, remarcó: “No queremos precipitarnos y ponerlo al volante de un Fórmula 1 a los 18 años. Entonces si no es él para Mercedes, tenemos un par de opciones más para que podemos utilizar”.