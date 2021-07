Furor por Messi en Brasil

Lionel Messi tiene un doble brasileño que sueña con conocer al astro argentino. Como sucedió en Brasilia y posteriormente en Cuiabá, diario Hoy estuvo en el arribo de la delegación Argentina al hotel Castros Park de Goiánia, donde se aglomeraron más de 50 brasileños para ver a Messi. Entre ellos, el doble del diez del seleccionado argentino que vive en Brasil.



En un diálogo exclusivo con El Clásico, el joven contó que viaja para conocer a Messi desde el 2016 y que por eso ayer viajó hasta Goiánia para seguir intentando conocer al crack argentino.

“Tengo 31 años, en 2016 decidí hacerme un perfil en ­Instagram que tuvo mucho éxito, que se llamó El doble de Messi”, contó el brasileño. Además, agregó: “Desde chico todos me decían que era igual y con el pasar de los años el parecido aumentó”.



Al mismo tiempo, confesó que intenta seguir los estilos de peinados y demás para imitarlo. El fanático de Lionel ya estuvo cerca del Diez pero hasta ahora no consiguió tenerlo lo suficientemente cerca para sacarse una foto y para que este pueda conocerlo. “Viajé y seguí a la Selección en la Copa América 2019 pero no logré verlo. Yo sé que en algún momento lo voy a conocer y él se va a sorprender por el parecido que tenemos”,afirmó. En cuanto a su deseo para esta Copa América, dijo: “Yo soy brasileño pero quiero con todo mi corazón que Messi salga campeón de esta copa y del mundial que viene en Catar.

Son los últimos años de él como futbolista y no me gustaría verlo retirarse sin un campeonato con Argentina”.



Sin embargo, a la hora de elegir entre Brasil y Argentina en una hipotética final de este certamen dijo: “Espero que salga campeón Argentina, pero no contra Brasil, jaja”.

Goiania se vistió de Argentina para recibir a la Selección

Además de la sorpresa del doble de Lionel Messi, Goiania recibió a la delegación argentina como si estuvieran en casa. Fue la sede con más gente en las inmediaciones del hotel, que si no fuera por la demora que tuvieron en la salida de Ezeiza, el número habría llegado a casi 100 hinchas. El recibimiento se dio en el hotel Castro’s Park de la capital del Estado de Goiás, donde el equipo de Lionel Scaloni llegó para el duelo de esta noche ante Ecuador por los cuartos de final de la Copa América.



Lo destacado y sorprendente fue que todos los que esperaron al seleccionado argentino fueron brasileños, pero fanáticos de Argentina y de Messi. ¿Seguirá el furor si se ven las caras el equipo nacional y la Verdeamarela?