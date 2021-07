¡Pumas platenses y olímpicos!

A solo 20 días del inicio de los tan esperados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el entrenador de Los Pumas 7s, Santiago Gómez Cora, dio a conocer la lista definitiva de los jugadores que representarán al país en busca de una medalla.



Es entonces que en la nómina de 12 integrantes se destaca la presencia de los dos jóvenes platenses Lucio Cinti e Ignacio Mendy, que tendrán su debut olímpico como el mayor premio ante tanta preparación junto al seleccionado.



Lucio Cinti, nacido el 23 de febrero del año 2000, se formó en La Plata Rugby Club y si bien hace unos años forma parte del seleccionado de seven, tuvo su gran salto en la carrera al formar parte del plantel mayor de Los Pumas en el histórico triunfo ante los All Blacks. En cuanto a Ignacio Mendy, también de 21 años, se formó en el club de rugby Los Tilos y se desempeñó como jugador de la franquicia de Jaguares.



Ambos jugadores formaron parte del plantel argentino que consiguió el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que tuvo lugar en Buenos Aires, e impulsados por esa gloria llegarán a Tokio para buscar repetir la hazaña.



El resto de los jugadores que completan el plantel nacional son: Santiago Álvarez Fourcade (capitán), Lautaro Bazán Vélez, Lucio Cinti, Rodrigo Etchart, Luciano González, Rodrigo Isgro, Santiago Mare, Ignacio Mendy, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Gastón Revol y Germán Schulz. Además se incluyeron a dos jugadores como reservas, Felipe del Mestre y Franco Sábato, que podrán sumarse al equipo para reemplazar a algún compañero en caso de lesión.



Entre los seleccionados se destaca también la presencia de Gastón Revol, el histórico jugador y emblema del Los Pumas 7s, que a sus 34 años podrá cerrar su carrera a lo grande en lo que será su segunda participación olímpica, al igual que sus compañeros Santiago Álvarez Fourcade, Rodrigo Etchart y Germán Schulz.



El rugby volvió a ser disciplina olímpica en la edición pasada de los Juegos, en Río 2016, donde Argentina finalizó en la sexta posición. En esta edición, Los Pumas Seven se presentarán entre los días 26 y 28 de julio en la capital japonesa, para disputar el difícil torneo olímpico donde formarán parte de la Zona A junto a Nueva Zelanda, Australia y Corea del Sur.



Los otros grupos estarán conformados por Fiji, Gran Bretaña, Japón, Canadá en la Zona B, y Sudáfrica, Estados Unidos, Kenia, Irlanda en la Zona C.