Gimnasia: “Las deudas están documentadas y las vamos a pagar”

Firme, seguro y locuaz. Así se mostró el empresario y dirigente de Gimnasia Jorge Reina, exjugador y defensor de los colores del Lobo adentro y afuera de la cancha, para contestar todas las consultas referidas a la situación económica y deportiva del club.

En la semana que se terminaron de pagar los sueldos, se avanzó en la renovación con Maradona y se empezó a conversar con algunos futbolistas, la mano derecha del presidente del Lobo Gabriel Pellegrino contó todo lo que se le preguntó sobre el presente del club de calle 4.

—¿Se puede garantizar la continuidad de Maradona a esta altura de mayo?

—No hay por qué dudar de la continuidad. Queremos que Diego siga, pero también tenemos un presupuesto que respetar.

—¿Saben que Maradona quiere bajarse el sueldo?

—Todavía no nos hizo saber eso. Lo leí en el medio de ustedes. Nuestra intención es que siga de acuerdo, reacomodando el tema económico. Y por lo que vos me decís él estaría en la misma sintonía y es por eso que no veo inconvenientes en la continuidad de Diego.

—¿Reconocen una deuda económica con el cuerpo técnico?

—Se le debe al cuerpo técnico una parte del sueldo de febrero, marzo y abril. Se les pagó una parte, pero se les adeuda otra. Lo que sí tenemos que hablar es de la forma en la que se va a pagar porque en este momento nos resulta imposible hacerlo.

—¿Está documentada esa deuda con Maradona?

—Sí, claro. Al igual que ocurre con los jugadores, vamos a pagar lo que se debe, pero pedimos paciencia, sentido común y lógica para poder hacerlo.

—¿Se le debe dinero a Maximiliano Pomargo?

—Él es el asistente de Maradona y fue el primero en llamarnos cuando arrancó la pandemia para ofrecerse a que no le paguemos hasta que se arregle todo.

—¿Hay predisposición de todas las partes?

—Seguro. Ellos saben que si los clubes cierran o quiebran, como puede pasar en estos momentos, las deudas no se cobran más. Entonces es cuestión de sentido común y lógica.

—¿Para qué está Gimnasia de aquí en adelante?

—Estamos para mantener la mayor cantidad de jugadores, armar el mejor equipo dentro de lo que se pueda con el presupuesto que vamos a contar.