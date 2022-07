Gimnasia vuelve al trabajo con sed de revancha

Gimnasia culminó la fecha segundo en la Liga Profesional del Fútbol Argentino, luego de haber perdido el invicto en su visita a Atlético en Tucumán. Como bien aseguró su entrenador en conferencia de prensa y los futbolistas que hablaron en zona mixta, iniciarán una semana de trabajos con el objetivo de retomar la senda de la victoria en el Bosque frente a sus hinchas.

Es por ello que esta mañana, a partir de las 9:30, los dirigidos por Néstor Raúl Gorosito volverán a verse las caras en el predio de Estancia Chica para dar inicio a una nueva semana de entrenamientos. En el comienzo de la jornada, el entrenador albiazul dará su habitual charla técnica, analizarán los errores que se cometieron en la derrota sufrida el pasado domingo y acto seguido empezarán a trabajar en el gimnasio del Campus Carlos Timoteo Griguol.

En el inicio los futbolistas albiazules realizarán la habitual entra­da en calor, para así luego pasar a ejercicios de activación. Una vez concluidos, los jugadores que su­maron minutos en el partido ante Atlético harán trabajos regenerativos en el gimnasio y también en las canchas del predio de Abasto. El resto de los futbolistas tendrán trabajos tácticos con pelota y reducido bajo la atenta mirada de Gorosito, que dicho sea de paso no descarta realizar cambios.

Por esta razón, no hay que descartar que la semana sea clave para Germán Guiffrey y Tomás Muro. El defensor albiazul volvió a ser considerado luego de dejar atrás problemas personales y fue uno de los cambios que realizó Pipo durante los 90 minutos tomando en cuenta el flojo partido de Oscar Piris. Mientras que “Murito” es un cambio habitual en el DT y viene haciendo mejor las cosas que Lautaro Chávez, quien decreció en rendimiento.

Vuelta de página y a enfocarse en el Sabalero

Atrás quedó la primera caída del Lobo en lo que va de la actual Liga Profesional del fútbol argentino. Los dirigidos por Gorosito necesitan reencontrarse con el triunfo, en su estadio y ante su gente, hecho que han sabido aprovechar al máximo a lo largo de los últimos partidos. Pero el ánimo en Gimnasia sigue siendo positivo. Incluso pese a la caída, los protagonistas aseguraron que tienen sed de revancha.

Por supuesto que el ánimo es positivo. El Lobo volvió a caer recién después de 12 partidos disputados, una racha más que favorable dados los objetivos trazados por el plantel y cuerpo técnico. Volvió a no convertir goles en un partido recién después de 16 encuentros (la última vez había sido en la derrota por 4 a 0 ante River), y a su vez le marcaron más de un gol por primera vez en 12 cotejos. Números que dejan a Gimnasia escolta en el torneo, a un punto del líder, y también segundo en la tabla anual, en puestos de clasificación a Copa Libertadores 2023.

El Lobo cuida la economía: no viene nadie ni se va nadie

Finalmente, lo que la dirigencia había confirmado días atrás terminó siendo un hecho. Una decepción para muchos hinchas Triperos que esperaban volver a ver a Pablo De Blasis con la camiseta del Lobo después de casi 10 años. Incluso una pena para Néstor Gorosito, que en cuanto a pretensiones veía como ideal la incorporación de un lateral derecho e incluso un central que pudiera ser alternativa a la par de Germán Guiffrey.

Es que los cambios en la economía jugaron una mala pasada para el regreso del volante con pasado en Cartagena de España. Y ni hablar de Gimnasia, que a esta altura y con la devaluación conocida de la moneda nacional no iba a estar dispuesto a pagarle al jugador un contrato similar al de Brahian Alemán, el más alto que hoy por hoy tiene el equipo y a tipo de cambio dólar.

Es por ello que Pipo Gorosito se puso firme ante la dirigencia. Entiende el contexto de crisis económica y por sobre todas las cosas que el club no quiera endeudarse ni quedarle debiendo a un plantel que es protagonista de la actual Liga Profesional y se encuentra clasificado a octavos de final de la Copa Argentina. Pero aclaró que no permitirá que le saquen jugadores. Por esa razón, los directivos Mens Sana dieron de baja los préstamos de Matías Miranda a Defensa y Justicia, y Emanuel Cecchini a San Lorenzo de Almagro. Eso sí, no llega nadie. Plantel corto, pero enfocado en cumplir los objetivos trazados.