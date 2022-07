El Ruso define el equipo para viajar a Santa Fe

No levanta el pie del acelerador. El torneo de la Liga Profesional parece estar cada vez más lejos de las manos de Estudiantes, aunque todavía hay mucho camino por recorrer y 20 fechas por disputar. De igual forma, el Pincha sigue en competencia en la Copa Libertadores de América, como así también en la Copa Argentina.

Precisamente esta última es la próxima cita que tendrá el equipo de Ricardo Zielinski. Mañana, desde las 16 en el estadio 15 de Abril de Unión de Santa Fe, Estudiantes enfrentará a Belgrano de Córdoba por los 16avos de la Copa Argentina. En este sentido, los futbolistas se entrenarán hoy por última vez en el Country Club de City Bell, Zielinski definirá el equipo y luego, a las 19, emprenderá el viaje en avión hacia la provincia del Noreste argentino.

En principio, y de no mediar imponderables, en la cabeza del técnico permanece la intención de repetir el 11 que viene de empatar

2-2 ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la séptima fecha del torneo de la Liga Profesional. Sin Mauro Boselli, descartado por el desgarro en la fascia plantal de la pierna derecha, Franco Zapiola seguirá como titular. No obstante, en la práctica matutina de hoy el cuerpo técnico evaluará cómo se encuentran los futbolistas que jugaron el último fin de semana.

El plantel, sin descanso tras la igualdad ante el Ferroviario, se entrenó ayer por la mañana, en una jornada en donde hubo tareas de gimnasio y regenerativas para los que fueron titulares, mientras que para los suplentes hubo un ensayo de fútbol informal en la cancha principal del predio albirrojo. De esta forma, en el entrenamiento de hoy Zielinski definirá el equipo, aunque sería con: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Emmanuel Mas; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui, Franco Zapiola; Leandro Díaz.

Luego del partido ante el Pirata cordobés, la delegación emprenderá el regreso rápido, habida cuenta que tendrá que empezar a preparar el encuentro del próximo domingo frente a Tigre en Victoria.

Se baja el telón del mercado de pases: ¿prórroga para el Pincha?

Ayer a las 20 se cerraron las puertas del libro de pases para los equipos del torneo de la Liga Profesional, aunque los clubes que tengan negociaciones encaminadas pueden ser anotados en la Asociación del Fútbol Argentino para recibir una prórroga que les permita a las instituciones poder ajustar los últimos detalles de la operación. Es por eso que, según pudo saber ­diario Hoy, en Estudiantes de La Plata no se retiran y buscan un delantero para sumar en el lugar de Mauro Boselli.

Cabe recordar que el experimentado atacante de 37 años sufrió un desgarro en la fascia plantal de la pierna derecha y no estará disponible para el cuerpo técnico durante un mes. Esta noticia altera los planes de Ricardo Zielinski, ya que por delante tiene los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Atlhetico Paranaense.

La otra posibilidad que tiene el Pincha es la de desprenderse de un futbolista en las próximas horas, lo que le permitiría seguir negociando por un jugador más. Esto podría ocurrir, habida cuenta que durante la jornada de hoy Aaron Spetale podría dejar el club para convertirse en nuevo refuerzo de Danubio. La dirigencia albirroja junto al representante del joven delantero trabajan en estas horas para sellar su vínculo con el club uruguayo a préstamo con opción de compra.

La otra novela, antes de que se cierre el mercado de pases, es la de José Sosa y su vuelta al club. El Principito sigue libre, de vacaciones y sin definir su futuro profesional. Los directivos del Pincha no levantaron el teléfono y no hubo contactos formales, aunque, según le indicaron a este multimedio, si Sosa llama las puertas del club están abiertas para que vista la camiseta de Estudiantes de La Plata. No queda mucho tiempo, pero los hinchas del Pincha se ilusionan con un posible regreso del Príncipe.

Hoy comienza la venta de entradas para la Copa Argentina

Estudiantes de La Plata juega mañana ante Belgrano de Córdoba, por los 16vos de final de la Copa Argentina, en un partido se diputará desde las 16, en el estadio 15 de Abril, del club Unión de Santa Fe.

La organización del torneo informó en las últimas horas que hoy, a partir de las 10 y hasta las 19.30, se pondrán a la venta las entradas para los hinchas de Estudiantes que deseen asistir a dicho encuentro. Las mismas se podrán adquirir en la Oficina de Informes ubicada de 1 y 54, tanto para socios como para no socios, y tendrán un valor de $1.500 las generales y $3.000 las plateas.

Por otro lado, según indicaron desde Copa Argentina, no se venderán entradas en las boleterías del estadio 15 de Abril de Santa Fe. Al mismo tiempo, se registraron más de 11 mil hinchas de Belgrano de Córdoba que ya adquirieron sus tickets para ver al Pirata cordobés. El expendio fue mediante la página autoentrada.com y el canje se realizó durante el pasado domingo, ayer y continuará hoy de 10 a 20 en las boleterías de Autoentrada Dinosaurio Mall (Rodríguez del Busto, ciudad de Córdoba)”.

Cabe destacar que el estadio 15 de Abril tiene una capacidad de 28.000 espectadores, aunque por el día y el horario pactado no se espera que esté repleto.