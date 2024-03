Guardia alta: Domínguez y una declaración que ¿trajo consecuencias?

Luego de analizar la derrota 2 a 1 ante Platense por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional, Eduardo Domínguez realizó un análisis más profundo sobre el arbitraje argentino, la falta de credibilidad, con una comparación con la sociedad argentina en general. Inmediatamente después, al partido siguiente en Junín, el Pincha fue notoriamente perjudicado con una expulsión a Tiago Palacios que no debió ser. Tal fue el enojo del Barba que luego Merlos, el juez del encuentro, decidió expulsarlo a él también.

Vale recordar que en el pos-partido con el Calamar, Domínguez dijo: “¿Le creen a la Policía? ¿Le creen a un juez? ¿Se cree en la justicia en el país? No se cree, ¿y vamos a creer en un árbitro? Es la justicia del partido, el que imparte justicia es el árbitro. Siempre vamos a pensar mal, porque el argentino piensa mal porque hicieron los políticos muchas cosas mal y todos colaboramos a que siga así”. “Hay soluciones, pero los que tienen que tomarlas no somos nosotros, los títeres que estamos en el escenario. Todo el mundo mira fútbol, es un país muy apasionado y todo se refleja acá. No vamos a ser un oasis, vemos un montón de noticias en la TV que no nos gustan pero amamos este país y seguimos acá, yendo para adelante. Somos el fiel reflejo de la sociedad que somos”, concluyó.

Los dichos fueron justo después de la polémica actuación de Pablo Dóvalo y Luis “Lobo” Medina en el encuentro entre Barracas Central e Independiente. Ahora hay temor en los hinchas albirrojos por una represalia por parte de los árbitros que impartan justicia en los partidos de Estudiantes. Por si esto fuera poco, el próximo miércoles el Pincha disputa la final de la Supercopa Argentina ante River en el Mario Alberto Kempes de Córdoba y, llamativamente, no habrá VAR.