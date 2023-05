“Hoy somos un equipo difícil de superar”

A horas de su cumpleaños, hoy 25 de marzo cumple 24 años, Franco Torres habló con El Clásico mientras disfrutaba junto a su familia el partido de Colombia-Japón por el Mundial Sub-20 en el Estadio Único Diego Maradona. El héroe de la victoria Tripera el martes por la noche en el Juan Carmelo Zerillo que le da vida al equipo de Sebastián Romero en la Copa Sudamericana contó a este medio lo que fueron las sensaciones del encuentro, del gol y de todo lo vivido desde que llegó a La Plata, se fue a préstamo a Puerto Madryn y ahora vive este presente en Primera División.

Torres, nacido en San Luis del Palmar, Corrientes, llegó al Lobo en 2019 con edad de Cuarta División después de un paso por Banfield e hizo su debut contra Platense en 2021 con Leandro Martini y Mariano Messera al mando. Luego con Néstor Gorosito tuvo varios minutos en Primera, pero en 2022 fue cedido a préstamo a Guillermo Brown de Puerto Madryn donde tuvo buenas actuaciones y este año regresó al Mens Sana.

Allí comenzó peleándola sabiendo el presente de Gimnasia que tenía muchas bajas y no podía incorporar, por lo que de a poco comenzó a tener presencia. En la pretemporada convirtió goles pero en el inicio de la Liga Profesional tuvo que ganarse su lugar con el correr de las fechas. El ingreso contra Argentinos Juniors, donde entró y liquidó el partido con un golazo, sumó muchos puntos en la consideración de Chirola y por eso empezó a ser casi una constante en los segundos tiempos.

Así fue que Romero le dio una nueva oportunidad el martes y pagó de manera perfecta con un gran gol, que no solo le dio la victoria al albiazul sino también le da vida en la Copa Sudamericana.

—Fuiste el artífice de una victoria vital para Gimnasia, ¿qué sensaciones te dejó el encuentro y el gol?

—Obviamente que la victoria da buenas sensaciones y mucho más ganando de esta forma. El gol, en lo personal, es muy importante, siempre es importante convertir para un delantero y de a poco se va dando.

—¿Que pensabas cuando vino el centro de Melluso?

— “Mellu” tiro un centro increíble, todavía sigo pensando cómo me vio porque era muy complicado y fue muy preciso.

—¿Esperabas este festejo en la previa a tu cumpleaños y con tu familia? ¿Que importante son ellos a la distancia?

—Es un regalo muy lindo que venga la familia de muy lejos. Siempre apoyan a la distancia y hoy tenerlos acá da ese plus anímico que muchas veces se necesita. Sumando el gol, se va a disfrutar doble el cumple.

—Volviste del préstamo y te tocó pelearla nuevamente para de a poco encontrar minutos ¿Cómo fueron esos meses sin jugar? ¿Qué cambió en vos para este presente?

—Sí, me toco irme a una división complicada como es la B Nacional, rescato muchas cosas buenas y muchas experiencias que hoy en día me doy cuenta que me ayudaron mucho a madurar en lo futbolístico como también en lo personal.

—¿Que análisis haces de la actualidad del Lobo que está encontrando los resultados positivos?

—Nosotros sabíamos que iba a ser así, nos iba a costar, nos teníamos que acomodar y hoy estamos muchas más firmes y somos un equipo muy difícil de superar.

—¿Cómo ves el futuro para el equipo tanto en la Liga como en la Copa?

—Sabemos que tenemos que sumar, el equipo está bien, el grupo está muy unido y eso es lo importante. Cuando en la interna todo está bien las cosas buenas llegan solas.

Edad: 24 años.

Nacimiento: 25/05/1999

Ídolo de chico: Ronaldinho. No tengo un referente pero tengo locuras con Neymar

Escuela Técnica Nuestra señora de Itatí

Llegada a La Plata y a Gimnasia en 4ta división. Tenía 19 años