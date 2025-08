Independiente cayó ante Belgrano y quedó afuera de la Copa Argentina

En el Gigante de Arroyito, Belgrano le ganó 2-0 a Independiente y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina. El 0-0 se rompió a los 47 minutos del primer tiempo, cuando Gabriel Compagnucci envió un centro a la cabeza de Franco Jara, quien venció el arco de Rodrigo Rey. En el complemento, Lucas Zelarayán convirtió con un bombazo desde afuera del área, que aumentó la diferencia. Mientras tanto, el Rojo se vio diezmado tras la lesión en la rodilla de Felipe Loyola.

En la próxima fase, el Pirata se enfrentará al ganador entre Atlético Tucumán y Newell's.

"La sensación es amarga, en mi interior es amarga", reconoció el entrenador Julio Vaccari ante los periodistas y al ser consultado sobre si este era el peor momento desde su llegada a Independiente, fue categórico. “¿Momento más difícil? No”.

"Momento difícil fue cuando agarré. Ese era una momento difícil, que si perdíamos cinco partidos más íbamos a pelear por el descenso; arrancamos y no sabíamos si llegaban los refuerzos, cuándo, cómo, de qué manera. Ese era un momento difícil. Y son esos los momentos que más me gustan, que más disfruto como entrenador. Es algo inexplicable, pero una adrenalina que se siente en el cuerpo, algo que realmente a mí me atrapa mucho. Donde más ganas me da de ser entrenador", sentenció el técnico del “Diablo”.

River cierra los 16avos en Santiago del Estero

El Millonario inició el Torneo Clausura con el pie derecho. A pesar del empate sin goles del último domingo ante San Lorenzo, los triunfos ante Platense e Instituto le permitieron posicionarse como el único líder de la Zona B con siete unidades. En búsqueda de seguir con su buena racha, River enfrentará a San Martín de Tucumán desde las 21.10, por los 16avos de la Copa Argentina. Más temprano, San Lorenzo se medirá ante Tigre por los octavos de final.

Para su excursión a Santiago del Estero, más precisamente al estadio Madre de Ciudades, el técnico Marcelo Gallardo tiene una sola duda en la formación: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Matías Galarza Fonda o Juan Cruz Meza; Santiago Lencina, Facundo Colidio y Miguel Borja.