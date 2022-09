Independiente del Valle ganó en Arequipa y es finalista de la Copa Sudamericana

De este modo, el conjunto ecuatoriano, que dirige el DT argentino Martín Anselmi, liquidó la serie a su favor por un contundente 6-0 en el tanteador global.

El delantero argentino Lautaro Díaz (ex Estudiantes de Buenos Aires y Villa Dálmine) marcó los dos primeros tantos de la escuadra de Sangolquí, a los 29 minutos del primer tiempo y a los 8m. del segundo, respectivamente.

El defensor Luis Segovia (St. 43m.) cerró la cuenta en el estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín, en Arequipa.

En Independiente del Valle hubo múltiple presencia argentina, pues además de Díaz también jugaron desde el comienzo los defensores Mateo Carabajal (ex Arsenal) y Richard Schunke (ex Almagro) y los mediocampistas Cristian Pellerano (ex Nueva Chicago) y Lorenzo Faravelli (ex Gimnasia La Plata), según reprodujo un informe del sitio ‘Flashscore’

En la segunda etapa ingresó el delantero Jonatan Bauman (ex Colón de Santa Fe y Brown de Puerto Madryn).

En el combinado peruano, que dirige el DT argentino Pablo Lavallén (ex Colón de Santa Fe y Atlético Tucumán), se alistaron el zaguero Leonel Galeano (ex Independiente), los volantes Horacio Orzán (ex Sarmiento de Resistencia) y Martín Pérez Guedes (ex Olimpo de Bahìa Blanca) y el atacante Bernardo Cuesta (ex Tiro Federal de Rosario).

El encuentro fue dirigido por el argentino Fernando Rapallini (irá al Mundial Qatar 2022), asistido por sus compatriotas Juan Pablo Bellatti y Diego Bonfá.

El equipo ecuatoriano se medirá en la definición del certamen el sábado 1 de octubre en el estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba, con el vencedor de la eliminatoria que mañana resolverán San Pablo (1)-Atlético Goianiense (3), a partir de las 21.30, en el estadio Morumbí.