Perfect Sir y Velay No Sé, un pleito de nunca acabar con rivales “galácticos”

El mes de la primavera viene a todo turf en el Barrio Hipódromo. A partir de las 13.30, levanta el telón para ofrecer una función de 14 actos, estando anunciada la última carrera para las 20. La jornada hípica tiene en su cartelera como momento culminante la disputa del Especial Maldivas (1.100 mts.), reservado para todo caballo de 5 años y más edad, ganador de tres o más carreras.

Al llamado han respondido 10 ejemplares dispuestos a medir fuerzas por una recompensa de $541.200. Los mismos conforman un lote muy homogéneo, donde cualquiera de los rivales que triunfe “va a estar bien”. Entre ellos están Perfect Sir y Velay No Sé, que tienen algo personal, ya que vienen de dos enfrentamientos con un triunfo para cada uno y por muy poco. Esta tarde es el bueno entre los nombrados y vamos a ­confiar nuestro voto a la regularidad del pupilo de Atilio Sambucetti, que tan bien entiende la jocketa Romina Villegas. De notable campaña, es titular de cinco éxitos en 11 salidas y su peor resultado es un tercer puesto.

Pero no solo deberá cuidarse de Velay No Sé, que hoy volverá a correrlo Leandrinho, sino también de rivales encumbrados como Martell, que si no fuera por la incógnita de su reprise, era “número puesto”, o de Eliceo, que corrió cotejos más bravos que este y con 60 kilos. Hoy esos cuatro kilos menos seguramente los hará pesar en el final.

Hagan juego, señores, que hoy vuelve a haber función en el teatro del turf.