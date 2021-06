Inminente definición por el futuro de Federico González

Ante la dificultad de la Comisión Directiva de Estudiantes de la Plata en incorporar futbolistas de jerarquía en ataque, en el cuerpo técnico y la dirigencia del club están evaluando renovarle el vínculo contractual al exdelantero de Tigre, Federico González. El atacante de 34 años tiene contrato hasta el 30 de este mes, y, si bien aún no hubo avances para extender el vínculo del jugador, la próxima semana podría darse la resolución.



Vale recordar que González llegó al club a mediados de 2019, luego de una gran temporada en Tigre, donde fue el goleador del equipo campeón de la Copa de la Liga ante Boca. Sin embargo, tuvo grandes dificultades para repetir aquel buen rendimiento en el elenco de Victoria con la camiseta del Pincha. Tan es así, que en 35 partidos con el equipo, 21 de ellos partiendo como titular, convirtió solamente 3 goles (ante Godoy Cruz por Superliga, frente a Mitre y Laferrere por Copa Argentina). El delantero no marca un gol desde hace 15 meses.



Sin embargo, y a pesar de las estadísticas que no lo acompañan, para Ricardo Zielinski es un jugador importante para el plantel, por lo que habrá que esperar para saber de su futuro.