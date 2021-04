Jaguares XV se impone en la Superliga Americana

Jaguares XV volvió a golear y se mantiene más líder que nunca en la Superliga Americana de Rugby. Con esta victoria, el conjunto argentino acumula un invicto de ocho partidos y mantiene el puntaje ideal para llegar más que cómodo a las fechas finales del certamen. Dura derrota para la franquicia chilena Selknam, que luchó pero no logró hacer pie ante el poderío argentino.



El equipo que conduce Ignacio Fernández Lobbe se impuso con categoría por 68 a 8 pese a comenzar el partido perdiendo contra el equipo de Chile, que ya tiene un lugar asegurado en las semifinales.



Parece quedarle chica la competencia a los Jaguares, que rápidamente se impusieron para dar vuelta el encuentro que estuvo a favor de Selknam por un penal que abrió el marcador por 3 a 0. Dos minutos fugaces alcanzaron para dar inicio al festival de tries del equipo argentino, que llegó al ingoal en manos de Agustín Segura, Sebastián Cancelliere y Francisco Minervino.



Cerca del final del primer acto, un nuevo try de Cancelliere, la figura del partido, empezó a sentenciar la historia que en la última jugada Juan Pablo Castro pondría el parcial definitivo por 35 a 3.



Selknam salió al segundo tiempo con 13 jugadores por las amarillas de Domingo Saavedra y Patricio Baronio. Esta ventaja fue rápidamente aprovechada por el conjunto argentino, que volvió a apoyar en el ingoal contrario, otra vez de la mano de Cancelliere a los 44 minutos. A esta nueva anotación le siguió el try de Joaquín Oviedo y luego, nuevamente, otra dos corridas del tryman del torneo, que con sus cinco de hoy acumula 14 en el certamen.



Ya con un resultado casi irreversible, el encuentro empezó a tener mayor participación en ofensiva de Selknam, que le costó muchísimo romper con la defensa de Jaguares XV y no logró contrarrestar. Ya a cinco minutos del final, el puntero de la SLAR estiró aún más la diferencia con un try de Tomás Cubilla en la bandera. A pesar de esto, el equipo chileno siguió luchando y consiguió un try a través de Ignacio Silva para descontar y maquillar un poco el tanteador que ­finalizó 68-8.



Fecha a fecha, Jaguares XV demuestra su superioridad y da cátedra de rugby en el ­territorio americano. En el equipo, se destacó la presencia del joven platense oriundo de La Plata Rugby, Tomás Bernasconi, que ocupó un lugar en el banco de suplentes y que es tenido en cuenta por el entrenador Fernández Lobbe.