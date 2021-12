Kun Agüero, entre lágrimas: "He decidido dejar de jugar al fútbol"

Sergio Agüero anunció que se retira del fútbol, luego de que se le detecte una arritmia cardíaca que no es compatible con la práctica de alto rendimiento. En conferencia de prensa, el Kun se mostró bastante emocionado y remarcó que tomó esta decisión, por su salud. A sus 33 años, el delantero abandona una carrera extraordinaria.

“Voy a comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional y que es un momento muy duro. Estoy muy feliz igual por la decisión que tomé, por mi salud. Es positivo que me lo hayan detectado ahora y que hoy lo pueda contar. Saben por qué tomé la decisión. Siempre había soñado con jugar al fútbol, en primera división. Nunca pensé en llegar a Europa”, señaló.

Además agregó bastante conmovido: “He venido a uno de los mejores equipos del mundo, pero las cosas pasan por algo. Le quiero agradecer al club y a la Selección Argentina, a todos los que trabajaron y que estuvieron conmigo. A mis compañeros también, que me ayudaron a crecer. Hice todo lo mejor para ayudar a ganar y estoy muy orgulloso de mi carrera. Me voy con la cabeza alta y muy feliz”.

Además detalló lo que vivió tras la noticia que le dieron los médicos: "Los médicos me llamaron de que había una posibilidad muy grande de que no podía seguir, luego de los chequeos. Las primeras dos semanas fueron muy duras, pero me fui mentalizando. Traté de procesarlo cuando fue definitivo y ahora estoy bien, pero fue difícil. Intenté hasta el final para ver si había alguna esperanza".

También se tomó unos minutos para recordar los mejores momentos de su carrera: "Cuando uno es jugador, es que siempre querés ganar más cosas. Estoy muy contento por los títulos que he ganado y siempre uno puede dar más, pero hice todo lo mejor para mí y el club. Lo que más recuerdo en mi carrera fue el gol que le hice a Racing con Independiente a mis 17 años, porque fue uno de los más lindos que tuve. Después con el Atlético Madrid en la Europa League y el gol con el City, para conseguir mi Premier League. Y el último, fue la Copa América".

También dejó en claro que no participará por el momento en la política de Independiente, pero que seguirá ligado al mundo del fútbol: "Voy a seguir vinculado al fútbol, pero ahora voy a estar tranquilo y no voy a hacer nada por un tiempo. Prefiero que la gente y los de afuera digan como me quieren recordar o que me merezco sobre toda mi carrera".