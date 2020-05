La alegría de Ascacíbar por el triunfo de Hertha Berlin

El ex volante de Estudiantes de La Plata Santiago Ascacíbar volvió a la actividad junto con la Bundesliga y en una jornada con muchos goles se destacó el triunfo de su equipo Hertha Berlin ante Hoffenheim, por 3-0 y como visitante.

En su cuenta de Instagram Ascacibar expresó su felicidad porque la pelota volvió a girar en Alemania: "Regresó el fútbol y lo hizo de una forma extraña pero que nos deja tres puntos importantes.

Un triunfo que dedicamos a todos los que han sufrido y sufren con esta pandemia. Va por ellos", escribió en la red social.

En la previa al encuentro por la fecha 26 del torneo alemán, el ex pincha había anticipado "no tengo miedo de contagiarme, para nada. Nos hacemos dos test por semana y eso me deja tranquilo, tanto a mí como a mis compañeros. Las autoridades han tomado todas las medidas necesarias para protegernos".