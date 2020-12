La casa del Lobo, en Maradona y 118

El Concejo Deliberante de la ciudad de La Plata hizo oficial el cambio de nombre a la avenida 60 entre 1 y 122 como la calle Diego Armando Maradona, luego del proyecto presentado en los últimos días por tres agrupaciones políticas para hacerle un homenaje desde la ciudad al ex-DT de Gimnasia y en especial en esas calles porque es donde se encuentra el estadio Juan Carmelo Zerillo como así también por donde ingresaba Maradona a la cancha del Lobo.

Lo que se busca modificar ahora es la ordenanza municipal que afirma que recién al año fallecida la persona se puede hacer oficial el pasaje de nombre a la calle y se espera que en las próximos días haya más novedades respecto a eso para que se haga lo antes posible.

En una de esas calles, 60 y 116, también está planeado por algunos hinchas que se haga una estatua de Diego para que todo aquel platense o visitante que quiera la pueda ir a ver y tal vez rendirle tributos a una de las personas mas influyentes en la historia del país.

Esto fue pensado hace varias semanas pero hasta el momento no hubo una confirmación total, la idea principal era que no tenga nada vinculado a Gimnasia, sino más bien algo integral para que no haya distinción de camisetas.