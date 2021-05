La dupla ya piensa en el mercado de pases

El lunes por la tarde se puso tenso el clima en el Mundo Gimnasia con la reunión de urgencia entre Gabriel Pellegrino y la dupla técnica conformada por Leandro Martini y Mariano Messera, donde parecía que era el final de estos últimos dos al mando del equipo profesional. Pero finalmente se charlaron diferentes cuestiones respecto a un balance global de lo que fue esta Copa de la Liga Profesional y también un panorama de lo que tendrá a disposición el Lobo en este mercado de pases.



El plantel del Lobo volverá a los entrenamientos a principios de junio mientras se espera que el torneo comience a mitad de julio.

Por eso mismo, y con varias semanas de trabajos, Martini y Messera ya comienzan a pensar en jugadores para reforzar el equipo y que sean un poco más amplias las opciones para armar un 11 que salga a la cancha, ya que lo han dicho muchas veces que “el plantel está corto” y sumado a las lesiones o bajas por Covid-19, fue un combo que dejó por momentos un Tripero diezmado.



Por eso mismo, además del central y el centro delantero pedidos en enero que no llegaron, ahora la dupla también comienza a analizar diferentes nombres en el mediocampo, tanto en la parte defensiva como ofensiva, algunos volantes por las bandas o segunda punta para reforzar un poco el ataque. En la parte de atrás podría haber más de una opción para traer.



Los técnicos afirman estar observando muchos nombres en Primera que puedan quedar en libertad de acción, como también gente de experiencia y juventud en el ascenso o en el exterior que no signifique un gran gasto ya que, por el momento, si no hay ventas se estaría pensando en un libro de pases austero.



Por lo tanto, es cuestión de tiempo y de que vayan terminando las diferentes competiciones para que empiecen a sonar nombres concretos y que los técnicos, en conjunto con el secretario técnico Gabriel Perrone, comiencen al menos los sondeos para luego pasar a negociaciones concretas. El escenario ideal para estas dos partes es que haya algún nombre nuevo cuando se comience la pretemporada o al menos en las primeras semanas, teniendo en cuenta que falta un mes para eso.



La idea principal que tratan de evitar Martini y Messera es que lleguen jugadores muy cercanos a la fecha del torneo, para que aprovechen la pretemporada completa y puedan tener una adaptación, ya que Gimnasia tendrá que hacer un buen papel en esta segunda parte del año.

Desmienten el interés de Estudiantes por Ayala

En los últimos días se armó cierto revuelo en las redes sociales por un supuesto intento de negociación de Estudiantes por Víctor Hugo Ayala y Jan Hurtado. El paraguayo sigue siendo jugador de Gimnasia aunque se le termina el contrato a finales de junio y por ahora la idea de las dos partes es no renovar el vínculo, mientras que el venezolano ex-Lobo se encuentra en el Bragantino Red Bull de Brasil y en breve deberá volver a Boca Juniors, quien es el dueño del pase del delantero.



En primer instancia, tanto el mediocampista y su agente como los encargados de las negociaciones del Pincha desmienten cualquier tipo de contactos o consultas sobre la situación del jugador, y desde el otro equipo de la ciudad admiten que al estar en competencia todavía no están pensando en el mercado de pases, por lo que se mostraron sorprendidos con el rumor que cobró vida en redes sociales y generó sorpresas en las dos veredas de La Plata.



Además de esto, desde el lado de Ayala afirman que no sucedió nada hasta el momento y que la prioridad del ex-Lanús es analizar ofertas del exterior y mismo de su país natal Paraguay para estar cerca de su familia.



Por otro lado, según informan en San Pablo, el equipo de la bebida energética estaría pensando en hacer uso de la opción de compra (5.500.000 de dólares) por el delantero que vistió la camiseta Albiazul entre 2018 y 2019. Además, en caso de que esto no suceda, luego también hay que ver cuál es la decisión final del Xeneize con el “Churta” y qué piensa el técnico sobre el moreno ante la necesidad de tener un centro delantero.

“Yo solo pienso en Gimnasia, en unas semanas tengo que presentarme”

Lucas Barrios habló en la tarde de ayer con Cielosports, edición de la tarde, donde desmintió el rumor sobre una posible llegada a Boca y dejó un panorama abierto para las negociaciones con el Lobo.



Sobre el supuesto pedido del Xeneize, Barrios dijo: “Realmente no me contacté con nadie de Boca, a mí no me llamó nadie y no me llegó nada. También me sorprendió”. Luego de esta declaración, dejó un guiño para su continuidad en Gimnasia: “Ahora solo pienso en Gimnasia, yo el 7 me tengo que presentar a entrenar y después se verá mi continuidad, soy un agradecido al club y al hincha. El club nos dio unos días para descansar y hay que hacer borrón y cuenta nueva después de lo que pasé”.



Por último, sentenció: “Si me llaman obviamente que lo vamos a charlar y en el caso de que no suceda, voy a estar eternamente agradecido porque me abrieron las puertas”.