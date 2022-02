La pólvora mojada en la delantera dejó al Pincha con las manos vacías

Por presente y jerarquía, el desafío se presentaba alentador para Estudiantes de La Plata que llegó al debut en la fase 2 de la Copa Libertadores de América envalentonado, producto de sus tres triunfos consecutivos en la Copa de la Liga Profesional. Enfrente, de hecho, se presentaba un rival de flojo andar en el torneo chileno (registra un solo punto en tres fechas).

Pero sabido es que el fútbol no entiende de lógicas, y para sorpresa de muchos la noche fue de terror para los de Ricardo Zielinski. La derrota 1-0 ante Audax Italiano deja a Estudiantes obligado a ganar al menos por un gol para llevar la definición hasta los penales. Así, podría acceder a la siguiente instancia del torneo continental rumbo a la fase de grupos. El partido no arrancó de la mejor manera para Estudiantes, ya que a los 6 minutos el local le aplicó un duro golpe: córner corto, remate al arco y gol de Henríquez. Sin embargo, el Pincha tuvo sus oportunidades para marcar la igualdad, y hasta poder dar vuelta la historia en el estadio El Teniente de Rancagua.

No obstante, la noche de los delanteros no fue la mejor y terminó desperdiciando varias situaciones claras de gol que derivaron en que el equipo no pueda ni siquiera llegar al empate ante el elenco chileno. Al mismo tiempo, el mediocampo también se mostró impreciso, tanto Fernando Zuqui como Jorge Rodríguez no lograron hacerse de la pelota para marcar el paso del equipo en Rancagua y esto influyó para que el dominio sea del rival.

Por otro lado, el destacado de la noche en Chile fue el lateral derecho Leonardo Godoy, quien generó varios centros peligrosos y dejó a los delanteros cara a cara con el arquero rival.

Para la próxima semana, el Pincha deberá corregir y levantar el nivel mostrado ayer en Chile. Pagó caro los errores y ahora tendrá que pensar en dar vuelta la serie en casa.