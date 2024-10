La Selección ya está en Ezeiza y hubo grandes espectadores del Sub-20

En el día de ayer, el plantel de la Selección Argentina arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de las 13:30 y partieron rumbo al predio Lionel Messi. Allí tuvieron jornada libre, pero igualmente hubo acción porque tanto el mejor jugador del mundo como Lionel Scaloni y su cuerpo técnico estuvieron observando un encuentro amistoso que disputó la Selección Sub-20 frente a Uzbekistán, donde fue victoria 2-0 para los dirigidos por Javier Mascherano.

Durante este sábado volverán las actividades en el predio Albiceleste, aunque recién en las prácticas del domingo y lunes Scaloni comenzará a diagramar el equipo que saldrá a la cancha en el estadio Monumental el martes por la noche contra Bolivia. Como es habitual, el lunes el DT brindará una conferencia de prensa para los medios acreditados.

Un aspecto positivo para el cuerpo técnico es que, pese a las dificultades que presentó el terreno de juego, no hay que lamentar lesionados ni sancionados pese a que había ocho jugadores al límite con las amonestaciones. Sin embargo, no se descarta que haya modificaciones dentro del once inicial para el juego del martes, incluso se baraja un cambio por línea con respecto a la escuadra que fue del arranque en Maturín.

Vale recordar que Cristián Romero ya se encuentra a disposición después de cumplir la fecha de suspensión y se espera la evolución de Alexis Mac Allister que no pudo estar en el empate contra Venezuela por una molestia muscular que arrastra desde hace unas semanas.

Mala noticia para Valentín Carboni

Luego de quedar desafectado en Miami, por lo que parecía un golpe, finalmente ayer se confirmó que Valentín Carboni sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior, por lo que estará fuera de las canchas por varios meses. El mediocampista del Olympique de Marsella había quedado afuera del viaje a Venezuela en las horas previas para volar a Europa, donde se iba a someter a los estudios.

Sin embargo, aunque no pareció nada grave, la noticia terminó siendo la peor para el jugador que pertenece al Inter de Milán, pero arribó a préstamo al conjunto francés en búsqueda de minutos y también para seguir siendo convocado a la Selección tras estar en la Copa América.