Lemme contó lo que le preguntó Bilardo: "¿Dónde está el 10?"

Los hinchas se alegraron de ver bien a Carlos Bilardo junto a Miguel Ángel Lemme, a quien dirigió en el Estudiantes campeón del Metropolitano 1982. Más allá de la visita y de la emoción del momento, el exfutbolista destacó que el Narigón le preguntó por Diego Armando Maradona.

Es de puro conocimiento que la familia del Doctor no le contó nada sobre los fallecimientos del Diez, del Tata Broun y de Alejandro Sabella, con el fin de no perjudicar su salud. En general tratan de que no mire televisión y eso hace que su contexto sea más favorable, para que se mantenga estable.

En diálogo con Super Deportivo Radio, Lemme contó que en su visita a Bilardo, él le preguntó por Maradona: "Una vez sola me preguntó Carlos sobre Diego. Me dijo:'¿Dónde anda el Diez?' Que se yó el loco donde anda, donde carajo andará este muchacho", destacó que le contestó.