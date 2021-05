Liam Gallagher felicitó a Villarreal por su consagración en la Liga de Europa

Este miércoles, Villarreal logró la victoria en una agónica definición por penales ante Manchester United y se coronó campeón de la Liga de Europa por primera vez en su historia.

Tras la definición, el ex vocalista de la banda Oasis y reconocido hincha de Manchester City, celebró y felicitó al conjunto español tras vencer a su clásico rival, luego del penal atajado por Gerónimo Rulli, que convirtió su penal y atajó el penal ejecutado por De Gea.

En ese sentido, Liam Gallagher publicó en su cuenta de la red social Twitter: "We all live in a YELLOW SUBMARINE", que traducido al español significa "Todos vivimos en un submarino amarillo", en alusión a la canción de la histórica banda The Beatles.