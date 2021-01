Lisandro López se despidió de Racing

Luego de la eliminación de Racing en la Copa Libertadores, el futuro de algunos futbolistas empezó a ponerse en duda. En el caso de Lisandro López, Marcelo Díaz y Darío Cvitanich, se debió a la trayectoria de aquellos que ya tienen más de 33 años y otros, en cambio, por su bajo rendimiento. Ayer al mediodía, el capitán anunció la salida de la institución de Avellaneda, con la que consiguió la Superliga 2018/2019 y el Trofeo de Campeones frente a Tigre.

Cinco meses antes de que finalice su vínculo contractual, Licha declaró: “Es un momento muy especial. Estoy acá para anunciar mi salida del club y ponerle fin a mi segunda etapa. Fueron cinco años maravillosos, con momentos buenos y también de los otros. Pero estoy orgulloso de todo lo que di y quiero darles las gracias”.

En cuanto a los motivos de su partida, sostuvo: “Siempre me comprometí al 100%. Eso siempre fue innegociable. Exigí, sobre todo a mis compañeros, dar el máximo. Siento que hoy ya no me puedo brindar así. Entonces, no se lo puedo exigir a nadie si yo no lo puedo garantizar. Es un momento en que no me puedo comprometer como siempre hice, sobre todo desde lo mental”.

Por otro lado, el goleador agradeció a los hinchas y destacó:

“Quiero decirle gracias a todos los hinchas, siempre quise representarlos dentro del campo. Creo que a ellos les pude hablar desde adentro del campo de juego. Mi agradecimiento es eterno para con ellos. Hubiese sido lindo que estén. Ellos siempre han reconocido mi esfuerzo y mi entrega y estoy agradecido por todo lo que me han brindado”.

“Para mí no es un día triste. Me voy con mucha tranquilidad y felicidad porque siempre deje todo y porque pude volver acá para cumplir mi sueño y pude lograrlo. Este club me lo ha dado todo”, señaló el delantero entre lágrimas y agregó: “Siempre dije que yo volvía al club no a retirarme, sino a competir, a dar lo mejor de mí y a cumplir un sueño. Racing es el club de mi vida”.

Por último, hizo alusión a su futuro y el ex Porto aclaró: “No tengo cerrado dónde jugaré, sí hay conversaciones con un club de Estados Unidos. Sería una falta de respeto estar sentado acá siendo jugador de otro club. En el futuro tal vez esté ligado a este club, no como DT. Sé que tendré las puertas abiertas. No lo descarto para nada”.