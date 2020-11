Los técnicos en la previa

Scaloni: “A Messi lo vi bien, no tiene ningún problema”

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa a lo que será el duelo de esta noche ante Perú. El entrenador del Seleccionado Nacional se refirió en primer lugar al nivel de Lionel Messi en el duelo ante Paraguay y las molestias que arrastraba del Barcelona. “Creo que a nivel de rendimiento hizo un buen partido y la jugada del gol tuvimos la mala suerte de que no lo convalidaron y había sido una jugada estupenda. Hubiera sido un envión anímico impresionante porque habían actuado jugadores en los cuales confiamos que pueden ser socios de él. Lo vi bien y no tiene ningún problema. Está bien y contento”, afirmó.

Al mismo tiempo, el DT elogió a Nicolás González, de gran rendimiento. “Nico hizo un buen partido y no teníamos dudas de lo que le podía dar al equipo. Está en un buen momento y creemos que puede ser un jugador importante, sobre todo porque tiene despliegue y fuerza para ayudar en el mediocampo. Viene bien y hay que aprovechar el buen nivel que está atravesando”, aseguró.



Gareca: “Es un momento para levantar”

Ricardo Gareca, entrenador de Perú, dialogó en conferencia de prensa sobre el duelo ante la Argentina, un partido clave para salir adelante en las Eliminatoras. “Hay que trabajar este partido, no solamente salir y atacar. No veo que la Argentina esté mal, está bien posicionado, si bien el próximo partido no ganó, fue un buen planteamiento de Paraguay que les costó. Van a trabajar para ganarlo pero tener un solo punto nos obligue a salir, es un partido para trabajarlo”, comentó.

Por último, el DT agregó: “Este no es nuestro mejor momento, pero es un momento en el que uno espera para poder levantar, este arranque no es el deseado. Pensábamos que a esta altura íbamos a tener mayor puntaje pero tenemos que resolver la situación en la que estamos”.