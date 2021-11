Los “tocados” del Pincha para recibir al Globo

En las últimas semanas, el plantel dirigido por Ricardo Zielinski sufrió bajas constantes por lesión. Por si esto fuera poco, le sucede en el tramo final del torneo, donde las definiciones se acercan. Estudiantes lucha por quedarse con uno de los boletos a la próxima Copa Libertadores, en su defecto la Sudamericana, aunque algunos dolores de cabeza le impiden al cuerpo técnico sostener una alineación y también el rendimiento.

A las ya conocidas lesiones de Jorge Rodríguez (esguince severo de tobillo izquierdo), Ezequiel Ramírez (rotura de ligamentos cruzados de la rodilla), y a la dolencia que arrastra Manuel Castro en su tobillo tras su esguince, en esta semana se le sumaron algunas más. Se trata de Gustavo Del Prete, quien el lunes no se entrenó a la par de sus compañeros y que en el primer turno de ayer realizó kinesiología y no salió al campo de entrenamiento. En el turno vespertino pudo sumarse con una venda en el sóleo por una sobrecarga. En tanto, Jaime Ayoví no se entrenó por un golpe, Fernando Tobio por una sinovítis en la rodilla y Rogel por una molestia.