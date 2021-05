Malas noticias en Boca: Rojo sufrió un desgarro en el aductor izquierdo

Este lunes se confirmó otra mala noticia, luego de que Cristian Medina sea caso positivo de Covid-19, en este caso Marcos Rojo volvió a desgarrarse y se perderá, como mínimo, el partido de este miércoles ante The Strongest.

El ex defensor de Estudiantes no pareciera tener un buen arranque en el club de "La Ribera" tras contraer Covid-19 en el brote del club y luego sufrir un desgarro en el partido ante Unión de Santa Fe.

Asimismo, Boca Juniors confirmó en su Twitter, gracias al Departamento Médico, que: "Marcos Rojo: lesión muscular en el aductor izquierdo".

De cara al calendario de Boca, el defensor no podría estar presente en la definición del Grupo C ante The Strongest este miércoles a las 21 horas en la Bombonera.