Mauro Córdoba: "Irme de Gimnasia me generó mucha bronca y tristeza"

Tras su salida del fútbol femenino de Gimnasia, su ex entrenador, Mauro Córdoba, habló en exclusiva con diario Hoy. La institución decidió no renovarle el contrato y dejarlo libre el pasado 30 de junio. Su paso por Gimnasia, su trabajo en el fútbol femenino y su futuro profesional, los principales temas.

1- Se cumplieron unos días de tu salida de Gimnasia ¿Te imaginaste que podía pasar esto?

-Es una pregunta fácil de responder. Me gustaría hacerlo interpelando al lector ¿Te esperarías esa decisión si llevás ese proyecto a una institución, que se aprueba y se desarolla? ¿Que ese proyecto crece, se forma una primera división, asciende y sale campeón el primer año? ¿Que en el siguiente año terminás quinto por debajo de los cuatro mejores equipos? ¿Que desarrollás una reserva y que lográs que cuatro jugadoras estén en la selección Argentina? ¿Que te llame personalmente la selección Argentina y la de Venezuela, para hacer amistosos? Te sucede todo eso ¿vos esperarías esa decisión?

2- Habían cumplido los objetivos en el corto plazo ¿Cómo tomaste la decisión del club?

- Cumplimos todos los objetivos y sólo nos quedó pendiente el desarrollo de infantiles y juveniles. Que es un proyecto hermoso que presentamos hace un año y medio en el club, pero no se pudo dar. Espero que se dé más adelante. Cuando recibimos la noticia, lo primero que me pasó fue enojo. Fue difícil de entender la lógica de lo impensado y también generó tristeza. Porque uno dejó mucha carga emocional, porque muchas de las jugadoras se formaron conmigo. Algunas siete u ocho años, otras cuatro, tres, dos. Crecimos juntos y el dejo de tristeza fue muy grande. Con el correr del tiempo, fui entendiendo que cumplimos con todo lo que nos pautamos. Cumplimos con nuestra identidad de causa del fútbol femenino, porque nosotros además de entrenadores, somos militantes y activistas del fútbol femenino. Sobre todo fuimos honestos y eso hay que subrayarlo dos veces. Cuando no tenés nada que reprocharte y todo lo que pensaste sucedió, no queda otra que sentirte pleno. Y esa es la sensación que hoy en día tengo.

3- ¿Tu idea era continuar? ¿Pudiste despedirte de las jugadoras?

- Nosotros queríamos seguir y eso lo teníamos claro. Por lo menos en este período de pandemia. Queríamos darle una mano al club trabajando gratis, porque sabemos lo duro que es para cada institución esto. Y para todas las personas en general. Pensábamos que una vez que se abra todo y finalice, se pueda tener un diálogo con Gimnasia y saber cuáles iban a ser las apuestas para el fútbol femenino. Y ahí tomar una decisión de continuar o no. Porque obviamente tenés que compartir proyecciones. Con las chicas hicimos una reunión de Zoom, que fue lo único que pudimos. Particularmente no pude hablar, porque me quebré cuando intenté hacerlo. No pude hablar y fue la primera vez que me pasó en mi vida. Además tuve que salir de la conversación porque me puse muy, muy mal. Lo único que pude hacer fue mandarles un video, explicándoles lo que significó para mí todo este proceso y lo que significaron ellas.

4- ¿Qué balance hacés de tu paso por Gimnasia?

- Mi paso por Gimnasia significó muchas cosas para mí. Primero, el crecimiento humano y profesional fue enorme. El profesional fue muy grande y sobre todo, me dejó una sensación tan grande porque fundamos una disciplina en Gimnasia. Cumplimos todos los objetivos como ya sabés, con el ascenso a la Primera A. Eso también lo hice con Villa San Carlos, donde salimos campeones de la B y terminamos en la A. Ahí también salimos quintos debajo de los cuatro poderosos. El paso por Gimnasia fue resignificar mi trabajo y valorarme. Ser un persona desarrollista del fútbol femenino en la región me genera una sensación hermosa y de mucha responsabilidad. Este paso me ayudó a entender que estoy haciendo muy bien las cosas.

5- ¿Tenés alguna propuesta de algún club? ¿La idea es seguir ligado al fútbol femenino?

- La idea es seguir dirigiendo, pero consensuamos con los chicos de que es momento de tener un parate. Imaginate que hace nueve años que estoy con el fútbol femenino. Pero no quiero aislarme de la disciplina. Al contrario, voy a seguir trabajando para la disciplina y ahora tengo una propuesta de una gobernación. Del Ministerio de Deportes de una provincia y muy probablemente me vaya para allá. Espero reunirme y firmar el contrato. Lo que si puedo contar es que nos han llamado para un proyecto muy lindo de AFA, en la parte académica y lo estamos haciendo desde casa. En eso nos estamos enfocando hoy, ya que se trata de una parte académica y teórica, que es un área que amamos. Pero ni bien salga la posibilidad que te comenté, voy a viajar a esa provincia y trabajar para el femenino. No quiero ser solo desarrollista de esta región, sino extender un poco más la ideología que tengo sobre esta disciplina. Sueño con que el fútbol femenino sea federal y se siga desarrollando.

6- ¿Cómo ves la actualidad del fútbol femenino?

- Es una pregunta muy amplia, pero voy a tratar de ser lo más concreto posible. Yo he pasado por muchas etapas, que fueron muy malas, donde no hemos tenido ni selección Argentina. Veo esta etapa muy positiva, con puntos de inflexión enormes donde se han tomado muy buenas decisiones. Y donde hace falta construir más para arriba, porque falta muchísimo. Futbolísticamente tambien falta, como en la parte física. En Gimnasia pudimos reducir muchísimo las lesiones, porque el fútbol femenino sufre mucho la lesión de cruzados. Creo que hay que prestarle mucha atención a la salud de la deportista, no solo si cobra o no cobra, sino también en su salud física. Hay muchos equipos que quieren tener fútbol once y futsal al mismo tiempo, y eso está comprobado que genera un daño ligamentario, a corto, mediano o largo plazo. Espero que Gimnasia no tenga esa política, porque sería algo muy peligroso para las chicas.

7- ¿Te gustaría volver a Gimnasia en el corto plazo?

- No, en absoluto. Ni en el corto ni en el mediano plazo. Salvo que Lucas Lobos o Fito Rinaudo, que son mis referentes de Gimnasia, me llamen para trabajar con ellos (entre risas).