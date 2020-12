Messi finalista del premio "The Best"

A pesar de ser un premio con solamente cuatro años de existencia, logró convertirse en un galardón con mucho peso en el futbol mundial.

En una ceremonia que se celebrará de forma virtual el próximo 17 de diciembre, el máximo organismo internacional ha sacado a relucir la lista de los 'astros' que optan a llevarse alguno de las once premiaciones que hay en juego: Mejor jugadora, Mejor jugador, Mejor entrenadora, Mejor entrenador, Mejor portera, Mejor portero, Mejor Once femenino (FIFA FIFPRO), Mejor Once masculino (FIFA FIFPRO), Premio FIFA Fair Play, Premio FIFA Puskás y Premio a la mejor afición.

The Best FIFA

Un año más, el argentino es uno de los tres finalistas que aspiran a conquistar el trofeo al mejor jugador del año. El crack blaugrana competirá con el portugués Cristiano Ronaldo y el polaco Robert Lewandowski.

En categoría femenina lucharán por el galardón a la mejor jugadora del 2020 la inglesa Lucy Bronze, la danesa Pernille Harder y la francesa Wendie Renard.

ENTRENADORES

Los tres entrenadores que lucharán por el galardón de mejor entrenador del 2020 serán el argentino Marcelo Bielsa y los alemanes Hans-Dieter Flick y Jürgen Klopp. En categoría femenina las finalistas son Emma Hayes, Jean-Luc Vasseur y Sarina Wiegman.

Para el premio Puskas al mejor gol competirán los uruguayos Luis Suárez y De Arrascaeta y el coreano Son.

Destacar que el vigente campeón del galardón es Leo Messi, que sucedió en 2019 al croata Luka Modric, vencedor de la edición anterior. Cristiano Ronaldo es el futbolista más premiado, puesto que se llevó las dos primeras ediciones.