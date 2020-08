No descartan dar marcha atrás con la vuelta de los entrenamientos de fútbol

Este lunes, los clubes argentinos de la máxima categoría volverán a los entrenamientos tras el parón debido a la pandemia del coronavirus.

No obstante, Ginés González, el ministro de Salud, quiso dar un aviso a los equipos de cara al regreso: puede paralizarlo todo si se disparan los contagios.

En este sentido, el ministro de Salud de la Nación, admitió que existe la posibilidad de retrotraer la medida del regreso al trabajo en caso de que los casos sigan aumentando. “Sí, es algo hablado con la gente de la AFA”, dijo el funcionario en una entrevista con la Radio La Red al ser consultado sobre esta chance.

“Hay lugares de la Argentina que estaban fenómenos y que hasta se querían jugar partidos o hacer los campeonatos ahí, y hoy están como están. Esto nos puede pasar, pero no queremos que suceda y por eso hay un sistema de vigilancia muy estricto sobre los planteles. Se van a cuidar mucho, sabemos cómo van a ser los entrenamientos y va a haber un examen clínico cotidiano de los jugadores, pero eso no implica que no pueda pasar”, agregó González García.

El Ministro hizo referencia a los casos de contagios masivos en algunos planteles de equipos del exterior, y expresó: “Yo espero que eso no suceda en la Argentina, pero si sucede la AFA va a tener que tomar alguna medida”.

“En la medida que salimos, como en el caso de ir a entrenar, las posibilidades de contagio son más fuertes. Y si hay planteles que trabajan juntos, son más fuertes. Por eso estamos exaltando los protocolos y la responsabilidad individual de los clubes y de los jugadores. Somos personas grandes y en la medida en que podamos cumplir con todo, se va a seguir avanzando”, sostuvo.