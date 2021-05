Luego de lo que fue la gran victoria de Villa San Carlos contra Sportivo Estudiantes de San Luis por la Copa Argentina, el entrenador del primer equipo, Laureano Franchi, dialogó con este multimedio donde analizó lo que fue el encuentro, destacó el trabajo de sus dirigidos, al tiempo que se animó a elegir a quien prefiere entre Boca o River, en un hipotético pase a cuartos.

Charlando con diario Hoy, el técnico manifestó que “en lo anímico está muy contento todo el grupo, cuando se gana y cuando se logra un objetivo muy importante, suma mucho. Estos partidos son únicos, son finales”.



“El desarrollo del partido fue bueno al comienzo, los primeros 30 donde manejamos el juego, después entramos en lo que querían ellos, se terminó haciendo muy parejo. Los chicos tuvieron personalidad y lo sacaron adelante”, agregó.



Sobre cómo tomó la victoria, el “Peludo” deslizó: “Nunca pienso en lo que logré, ni creo nada. Nosotros trabajamos todos los días pensando en el partido que viene, vamos día a día. En tres meses ganamos partidos importantes, pero no lo pensamos así”.



“Los tuvimos bastante controlados, los centrales jugaron muy bien, Silva estuvo bien, aunque perdimos volumen y se volvió muy parejo. Cuando el partido arrancó tan bien, sospechaba que algo malo podía pasar, uno espera que no pase lo peor”, añadió.



“Después del partido hablamos poco con los jugadores. Sabemos que Lautaro entrena al 100 por 100, hablás con el nutricionista y no tiene un gramo de grasa, nunca le duele nada, es un premio a la perseverancia”, expresó.



En torno a cómo vio la jugada del gol de Martínez contó: “Cuando vi cómo la iba a agarrar, me imagine lo que pasó. Quise meter rápido los cambios para que termine el partido ahí. Fue un golazo que coronó algo hermoso”.



“Todos los chicos se merecen este logro del club, nunca tienen un pero, ni una excusa. Si ganaban le queríamos dar libre, pero quisieron entrenar igual, eso nos hace el trabajo mucho más fácil”, analizó, al tiempo que alertó que “nos tocaron muchos viajes. Tenemos que ir a jugar contra Armenio, que es muy bravo, hay que pensar en el torneo donde no nos podemos quedar”.



“Patronato va a ser muy especial, muy duro, es de Primera y tiene mucha jerarquía. Si tengo que elegir entre Boca o River, me quedo con el Xeneize que no está tan bien como los de Gallardo”, completó.