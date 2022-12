Paseo en barco y desafío a las cartas: así fue la jornada libre de Países Bajos

En medio de tanta tensión por el desa­rrollo de la Copa del Mundo, los jugadores de Países Bajos tuvieron tiempo para descansar y disfrutar de la belleza que aporta Catar en su paisaje, previo al enfrentamiento por cuartos de final ante la Selección Argentina. En la jornada de ayer, algunos jugadores del equipo europeo compartieron imágenes en sus redes sociales en donde se los ve muy distendidos paseando en una embarcación y jugando a un popular juego de cartas.

Luego de derrotar el sábado a la Selección de Estados Unidos y haber confirmado su pase a los cuartos de final del certamen, el delantero del Barcelona Memphis Depay compartió en sus historias de Instagram distintas fotografías de parte del equipo jugando al juego de cartas Uno.

En las imágenes se puede ver distendidos y entre sonrisas al defensor del Liverpool Virgil Van Dijk, el goleador del equipo Cody Gakpo y también el joven Xavi Simons, entre otros jugadores.

El detalle en la imagen que llamó la atención es la presencia de la pelota oficial del Mundial Al-Rihla firmada por los jugadores, al que el cuerpo técnico decidió darle día libre.

Los neerlandeses, a diferencia de los dirigidos por Lionel Scaloni, que aprovecharon para salir con su familia, decidieron compartir el día juntos.

El plantel argentino había tenido el día libre el domingo luego de la victoria ante Australia, buscando relajar luego del desgaste que les provocó jugar cada tres días partidos de mucha intensidad.

Los jugadores de la Naranja disfrutaron de otro día de relax en las aguas cataríes y retomarán los entrenamientos en la jornada de hoy, donde el combinado europeo abrirá sus puertas a la prensa durante los primeros 15 minutos. Según pudo averiguar este multimedio, mañana el elenco comandado por Van Gaal entrenará a puertas cerradas.

Louis van Gaal, con sed de venganza

Brasil 2014 había sido su última Copa del Mundo, ya que no se clasificaron a Rusia. ¿Qué rival los eliminó? Argentina. Stefan De Vrij y Daley Blind fueron titulares en aquella semifinal. Y Memphis Depay lo vio desde el banco de suplentes, al igual que su entrenador, Louis van Gaal. “Es bueno que sea una revancha”, admitió el DT, quien reveló que prefería medirse con Argentina antes que Australia.

Muchos recordarán a Van Gaal por ser el entrenador del Barcelona cuando Juan Román Riquelme partió de Boca. “Con la pelota en los pies, usted es el mejor del mundo. Cuando no la tiene, es un jugador menos”, le dijo de frente el técnico al volante argentino.

La dura historia de Memphis Depay, una de las estrellas de la Naranja

Memphis Depay, una de las figuras de Países Bajos, tiene una dura historia familiar por la que pide que no lo llamen por su apellido, ya que no quiere que lo relacionen con su padre: “No me llamen Depay, llámenme Memphis”.

El futbolista de 28 años fue abandonado por su papá cuando tenía cuatro años. “Nunca lo perdonaré”, ha dicho en varias entrevistas. Además, en una charla con la BBC, el atacante explicó: “No quiero explicar qué pasó exactamente en casa, porque no quiero darle pena a la gente. Y así seguirá siendo porque ya pasé la página”.

Incluso, contó que aunque su padre quiso contactarse con él, la ruptura es irremediable. “No tengo relación ni con él, ni con su familia y así seguirá”, sentenció uno de los jugadores más destacados en la Copa del Mundo 2022.

Por otro lado, tiene una gran relación con su madre, quien lo ayudó a seguir adelante y se ocupó de él. Al igual que con su abuelo, quien asumió el rol paterno y ya desde cuando tenía cinco años, le anticipó que jugaría en Barcelona. “Ya no está con nosotros, pero hoy estaría muy orgulloso de mí”, dijo Memphis sobre su abuelo cuando llegó al conjunto Culé.