Paz total entre el plantel y los dirigentes

Lo pasado, pisado. Todos juntos a ganar el jueves. Eso se pudo escuchar tras lo que fue una más que positiva reunión que se dio en la jornada de ayer, en horas del mediodía, entre la mesa chica de la Comisión Directiva y los referentes principales del plantel futbolístico de Gimnasia.

Es que el atraso que llegaba a la suma de casi dos meses y medio de sueldo, contando jugadores y cuerpo técnico, la medida de fuerza por la cual el equipo decidió no concentrar en la previa al duelo frente a Independiente en el Bosque, que culminó con victoria por 3 a 1, y los polémicos dichos de Gabriel Pellegrino en medios de Capital no hicieron más que crear un mal clima. Y si bien el Lobo ganó, la cabeza no quedó bien en lo anímico. ¿Quién puede sentirse cómodo en un ambiente laboral tenso?

Es por ello que los jugadores hablaron y pidieron consenso luego de la derrota sufrida en Rosario y los dirigentes escucharon. Por un lado, el presidente se reunió con el técnico en Buenos Aires. Pero la llamada mesa chica no dudó en hacer las paces, por más que ellos no tuvieron conflicto alguno, y estuvieron cara a cara con los referentes del plantel.

Rodrigo Rey y Brahian Alemán encabezaron la charla, entre otros, en Abasto. Mientras que Gustavo Vila, Daniel Giraud y De Marziani estuvieron de la CD. La charla fue amena, incluso todos quedaron aún más motivados de cara a los objetivos del Lobo. Pero lo principal es que ya todo el plantel profesional quedó al día.

Según los dirigentes presentes, ayer terminaron de depositar el dinero adeudado. Los juveniles y contratos más bajos ya habían cobrado sus sueldos, pero los referentes principales solo un porcentaje. Hoy todos están al día y eso renovó las energías y devolvió la alegría a los futbolistas triperos.

Habrá concentración con directivos presentes

Como broche de oro para lo que será la unión total por la que tanto pregonó Gorosito, la Comisión Directiva también formará parte de lo que será la concentración del próximo sábado. Entre ellos, por supuesto, estará el presidente del club Gabriel Pellegrino, quien también logró hacer las paces con jugadores y el cuerpo técnico.