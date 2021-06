Pizzi: “Merecemos estar donde estamos, nadie nos regaló nada”

Luego de la sufrida pero ansiada clasificación a la final de Racing frente a Boca, el entrenador de la Academia analizó el partido y comentó: “Estoy tranquilo, fue un partido de mucha tensión, de poca elaboración. No están las condiciones en esta cancha lamentablemente para hacer un buen juego. Los dos tenemos virtudes y tratamos de controlar esas virtudes. Estoy contento por llegar a la final, merecemos estar donde estamos, nadie nos regaló nada”.



En este sentido, el ex director técnico de San Lorenzo se mostró muy satisfecho con el objetivo cumplido y señaló: “El fútbol me dio más de lo que cualquier ser humano puede pretender en el deporte. Hemos tenido un semestre muy duro, estoy tranquilo y contento. Entrenamos mucho, con pocos días de trabajo y mucha competencia, pudimos enfrentar y concretar los objetivos que nos propusimos”.



Además, y en cuanto a las ausencias de Arias y Mena frente al Xeneize, Pizzi sostuvo: “Hay situaciones que no dependen ni de mí, ni de la AFA, ni de nadie. Son cosas que nos tocan pasar en la Argentina y en todo el mundo. Me alegro mucho por ellos, espero que estén disfrutando en la concentración de Chile. Hay que disfrutar este momento”.



Finalmente, hizo referencia a la posible ejecución de la opción de compra de Tomás Chancalay y Enzo Copetti, que llegaron a préstamo, y sentenció: “Son decisiones del club. Conocíamos a los jugadores, sabíamos lo que nos podían dar. Me alegro por todos ellos, por los chicos de las juveniles del club, por mí, por mí cuerpo técnico y por Racing”.