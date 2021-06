El "Pulga" Rodríguez habló sobre su futuro: ¿Viene a Gimnasia?

El capitán de Colón de Santa Fe, Luis Miguel Rodríguez, dialogó con ESPN una vez finalizado el encuentro en el que su equipo clasificó a la final de la Copa de la Liga. El Pulga se refirió a su futuro y además expresó la confianza que tiene para ganar el viernes el partido definitorio ante Racing Club.

Como bien informó este medio, Gimnasia tiene en carpeta a Pulga Rodríguez, y es el gran anhelo de los dirigentes encabezados por Gabriel Pellegrino. El delantero todavía pertenece a Colón, hasta el 30 de junio, día en que finaliza su contrato.

Al ser consultado sobre su futuro, evitó dar precisiones en diálogo con ESPN: "Cuando me dijeron que me quede, le dije a Eduardo (Domínguez) que iba a estar al 100 por ciento y me iba a poner bien físicamente para estar a disposición. Lo hice y hoy estamos en la final. No sé si va a ser mi último partido, por ahí tenemos algún amistoso de pretemporada... El contrato termina el 30 de junio y vamos a ver. Quiero terminar de la mejor manera este viernes, ojalá podamos salir campeones y después vemos qué hacer".

Además el Pulga se refirió a su reconocimiento como jugador del partido y, si bien agradeció el premio, aseguró que "el mejor es el equipo que se entregó al máximo".

Sobre el final la estrella sabalera se refirió a la gran definición ante la Academia: "El fútbol es de oportunidades y tenemos una oportunidad más, contra otro grande. Queríamos estar en la final y lo logramos. Ahora hay que disfrutar estos cuatro días y el partido, porque son momentos únicos e irrepetibles. Queremos ser campeones porque es el objetivo y vamos por ese camino".

