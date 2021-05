Rossi, tras la eliminación de Boca: “Hay muchos que están de vacaciones”

Tras la eliminación de Boca ante Racing en las semifinales de la Copa de la Liga, el arquero Agustín Rossi destacó haber llegado hasta esa instancia y pareció despacharse con una chicana para los equipos que se quedaron afuera anteriormente, entre los que aparece River.

“Mientras muchos estaban de vacaciones, nosotros jugábamos en semifinales", destacó el arquero “xeneize”, que logró detener un penal a Fabricio Domínguez.

Sobre el encuentro, el 1, analizó: “Hay bronca pero no reproches. Hicimos un buen partido en general y lo buscamos, pero no se pudo dar. Se metieron todos atrás, y nosotros no aprovechamos las dos o tres situaciones que tuvimos".