Polémicas declaraciones de Hamilton contra su escudería en el inicio de la temporada

El piloto multicampeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, expresó su descontento con los miembros de la escudería Mercedes. Hamilton, aseguró que durante la última temporada había advertido de los inconvenientes que se mantienen hasta el día de hoy en su auto.

"El año pasado denuncié los problemas que tenía el coche pero no me escucharon. Conduje mucho en esta vida y sé lo que necesita un auto", sentenció el piloto de 38 años, tras la última presentación en el GP de Bahrein.

En ese sentido, volvió a cargar contra el equipo y aseguró: "Los problemas con mi coche se repitieron, creo que debe haber responsabilidad y reconocer que no me escucharon". Hamilton, no tuvo una gran actuación en el inicio de la temporada y culminó la carrera en la quinta posición.

Asimismo, la Fórmula 1 volverá a competir el próximo domingo 19 de marzo en el GP de Arabia Saudita, la segunda carrera del calendario que incluye 23 carreras.