Primer avance para el pedido de Weigandt

Marcelo Weigandt fue contundente luego del clásico contra Estudiantes, y tras lo sucedido con Lucas Barrios en las horas previas a dicho encuentro, en declaraciones con la TV afirmó que los jugadores deberían ser vacunados, ya que la actividad no paró y por el momento no estaría en la mente de la AFA o la Liga Profesional de que haya un nuevo parate.



El primer avance aquí en Latinoamérica se dio en los últimos días, ya que llegaron las vacunas solicitadas por Conmebol para aplicar las dosis necesarias a los planteles de la Copa América que comenzará dentro de un mes, como así también a los participantes de la Copa Libertadores y Copa Suda­mericana. La llegada de las 50.000 vacunas Sinovac Biotech provenientes de China estaba estimada para el día de ayer, aunque no hubo ninguna oficialización desde el ente del fútbol sudamericano.



A pesar de que es una gran noticia para el fútbol del continente, en Argentina hay un problema porque la vacuna Sinovac todavía no está habilitada en el país, por lo que quedarían allí en Uruguay (donde llegarán desde Asia) hasta que esté dicha aprobación.



Los primeros en recibir la vacuna serían los planteles nacionales sumado a cuerpo técnico y allegados, luego los clubes que tienen competencia internacional (Sudamericana y Libertadores), mientras

que por último irán el resto de los planteles, técnicos y demás de los equipos de Primera división (masculino y femenino) de cada país de Sudamérica.