Racing y Rosario Central empataron en Avellaneda

En la previa del duelo de Estudiantes ante River disputado en el estadio Monumental, hubo más partidos por la Liga Profesional. En este sentido, hubo un encuentro sin muchas luces en Santa Fe y allí, en el estadio 15 de Abril, Unión no pudo ante Platense como local y todo terminó 0 a 0.

Por su parte, el Tatengue todavía no ganó desde la llegada del Kily González en reemplazo de Sebastián “Gallego” Méndez producto de la derrota ante Atlético de Tucumán y los tres empates sin goles frente a Boca, Talleres y el Calamar. Con esto, y 26 puntos en la tabla general de posiciones, aún no logra despegarse de la pelea por no descender.

En tanto, el Calamar que actualmente es comandado por Martín Palermo cerrará un irregular pero aceptable campeonato gracias al colchón de 33 unidades que cosechó hasta el momento y que los ubica en la mitad superior de la tabla. Aún así, sigue hundido en la de los promedios, en la que se posiciona 25°. Difícilmente lo alcance Arsenal esta temporada, pero comenzaría complicado de cara al año próximo.

Finalmente, y en un partido un tanto más atractivo, Racing y Rosario Central empataron 1 a 1 en el Cilindro de Avellaneda. Para los de Fernando Gago había puesto la ventaja parcial Gonzalo Piovi, de penal, y el Canalla anotó el empate tras un rebote del delantero Alejo Veliz.