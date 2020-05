Riquelme apunta a jugadores de experiencia

La dirigencia de Boca Juniors trabaja en el armado del plantel para cuando regrese el fútbol argentino. La Secretaría Técnica y el vicepresidente segundo del club, Juan Román Riquelme, analizan priorizar a los jugadores que tiene en la delantera y mantener a los defensores centrales, pero buscarán futbolistas de experiencia para el lateral derecho y mediocampo.

El nombre al que apunta el ídolo xeneize es el de Mauricio Isla (31). El futbolista de nacionalidad chilena confesó haber recibido un llamado de Boca hace seis meses, sin embargo, eligió quedarse en Turquía por su compromiso con el Fenerbahce. Ahora, con su vínculo contractual a punto de vencer, el defensor no renovará y no ve con malos ojos llegar al fútbol argentino y jugar en uno de los clubes más grandes de Sudamérica.

En febrero de este año el chileno contó: “Me llamó Román directamente por teléfono. Hablamos un rato hasta que me preguntó si me gustaría jugar allí. Le dije que sí, ¿a quién no le gustaría jugar en Boca? Sin embargo, tuve que decirle que quería cumplir mi contrato con Fenerbahce. De todas maneras, no lo descarto a futuro”.

El chileno podría ser la primera incorporación del equipo de Miguel Ángel Russo de cara a la Liga Profesional y Copa Libertadores. El interés de la institución azul y oro no es un dato menor en época de “vacas flacas” y donde el dinero no abunda. Se generó mucho interés al conocer la situación de Isla y saber que quedará libre en un mes.

Con respecto al puesto de centrodelantero, desde Boca hicieron saber que pretenden quedarse con lo que tienen: Carlos Tévez, Mauro Zárate, Ramón Ábila, Jan Hurtado y Franco Soldano. No obstante, este último buscará extender el préstamo con el Olympiacos. En relación con el defensor Junior Alonso, a quien se le vence el préstamo, el club Xeneize intentará pagar la opción de compra de 3.500.000 euros a Lille.